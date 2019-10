La estrategia republicana para defender a Trump en la crisis por el 'impeachment'

Desde una cómoda posición fuera de la representación popular, el ex senador Jeff Flake hizo un llamado esta semana para que los republicanos no pierdan “su alma” apoyando a Donald Trump. Su mensaje resuena junto a la enorme presión que enfrenta el Partido Republicano ante el juicio político contra el presidente y ante la cuenta regresiva para las elecciones. ¿Podrán sobrevivir?

“Hay tiempos en que tenemos que arriesgar nuestras carreras en pos de nuestros principios”, con esas palabras de Flake, comenzó su columna de opinión publicada en The Washington Post donde básicamente dijo a sus ex colegas que las acciones de Trump ameritaban un juicio político.

El ex senador fue más lejos y le pidió a los senadores republicanos que no apoyaran a Trump para la reelección. En 2018 Flake renunció a buscar la reelección como senador cuando se percató que ya no compartía la visión de su partido y que no lograría superar el desafío de la primaria.