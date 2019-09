Trump y Zelensky: dos neófitos políticos populistas convertidos en presidentes y ahora juntos en un gran escándalo

"Creo que ya leyeron el texto. Lo siento, pero no quiero verme envuelto en las elecciones democráticas y abiertas de Estados Unidos", dijo Zelensky, cuidadoso, al ser consultado por periodistas en Nueva York, donde asistía a la Asamblea General de la ONU. "Nadie me presionó", agregó al exculpar a Trump y en pocas palabras, a diferencia del mandatario de la mayor potencia mundial, que ha reaccionado con verborrea crónica en sus redes sociales y en sus encuentros con la prensa al catalogar la conversa como "normal".

La batalla contra los legisladores

El más reciente altercado de Trump con los demócratas está vivo en el Congreso en este momento con el fantasma del juicio político. El mandatario ha asegurado que lo que está en proceso es una "cacería de brujas" en su contra tras su conversación con Zelensky. Pero la pugna de Trump con los demócratas en ambas cámaras no es nueva. Incluye además el rechazo de los legisladores a aprobarle los fondos para la construcción de un muro en la frontera con México, el 'Rusiagate' y las críticas a las duras políticas migratorias, solo entre algunos temas.

Una "comedia surrealista"

"Él me está haciendo más famoso y yo le he hecho más famoso a él", aseguró el estadounidense. "Es mejor estar en la televisión que por teléfono", respondió el ucraniano. Y cuando Zelensky insistió en que Trump no lo presionó para que investigara a Biden y a su hijo, el estadounidense reafirmó: "Nadie lo presionó".