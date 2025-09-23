Trump revive su época del covid-19 con consejos médicos no comprobados: esta vez sobre el autismo y el Tylenol

Video Sin pruebas, Trump vincula el uso de Tylenol en el embarazo con el autismo

El presidente Donald Trump no es médico. Pero el lunes volvió asumir ese rol en televisión, ofreciendo consejos médicos sin fundamento que, según insinuó, sin aportar pruebas, podrían ayudar a reducir las tasas de autismo.

Trump instó repetidamente a las mujeres embarazadas a evitar el Tylenol, la marca comercial más vendida de acetaminofén, a pesar de que el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda desde hace tiempo el analgésico como una opción segura durante el embarazo. Incluso opinó sobre cuándo se les debería dar a los niños.

Junto al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr, un escéptico de las vacunas, Trump no llegó a oponerse a todas las inmunizaciones, pero dijo que ciertas vacunas clave deberían retrasarse o aplicarse en dosis separadas, pese a que está demostrado que las vacunas no tienen ninguna relación con el autismo.

“No dejen que les metan a su bebé la mayor cantidad de cosas que hayan visto en su vida”, dijo.

El presidente también exageró de forma desmesurada cómo se administran esas vacunas, algunas de las cuales protegen contra hasta cuatro enfermedades.

“Creo que es muy malo. Parece que están inyectando a un caballo”, afirmó. “Tienes un niño pequeño. Un niño frágil. Y tienes un depósito con 80 vacunas diferentes, supongo, 80 mezclas distintas, y se las inyectan”.

Las nuevas sugerencias de Trump recuerdan su idea de los desinfectantes contra el covid

La presentación recordó los primeros días de la pandemia de coronavirus durante su primer mandato, cuando el presidente ofrecía conferencias diarias en la Casa Blanca y lanzaba afirmaciones tremendamente inexactas, incluida la célebre sugerencia de que inyectar desinfectante podría ayudar a las personas.

“Veo el desinfectante que lo elimina en un minuto, un minuto. ¿Y hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante inyección, o casi una limpieza?”, preguntó Trump en abril de 2020. “Como ves, entra en los pulmones, hace un daño tremendo en los pulmones, así que sería interesante comprobarlo”.

Más tarde afirmó que estaba bromeando, pero esas ruedas de prensa pronto se suspendieron. El lunes, su tono volvió a ser serio.

El presidente sugirió problemas no especificados con la vacuna triple vírica contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR, por sus siglas en inglés), y aconsejó a los padres esperar varios años más que ahora, hasta los 12, para administrar la vacuna contra la hepatitis B.



El mensaje que repitió con más fuerza, sin embargo, fue declarar un supuesto vínculo entre el autismo y el acetaminofén, conocido en la mayoría de los países fuera de EEUU como paracetamol. Trump repitió, cada vez con más urgencia, “No tomen Tylenol”, hasta elevar lel volumen.

Trump, Kennedy y muchos de los principales funcionarios de salud de la administración hablaron, pero en su mayoría repitieron estadísticas conocidas en lugar de presentar hallazgos científicos nuevos. El propio Trump pareció reconocer que la ciencia quizá no lo respaldaba, diciendo en un momento: “Solo estoy haciendo estas afirmaciones de mi parte”.

“No las hago en nombre de estos médicos”, admitió el presidente. “Porque cuando ellos, eh, hablan de, ya saben, diferentes resultados, diferentes estudios, yo hablo de mucho sentido común. Y ellos también lo tienen, mucho”.

Pero después insistió en que había “hablado con muchos médicos sobre todo de lo que estamos hablando”.

Qué dice la comunidad médica de los consejos sin base científica de Trump

“El anuncio sobre el autismo fue la muestra más triste de falta de evidencia, rumores, reciclaje de viejos mitos, pésimos consejos, mentiras descaradas y recomendaciones peligrosas que haya visto jamás de alguien con autoridad en el mundo que diga saber de ciencia”, declaró Arthur Caplan, de la División de Ética Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. “Lo que se dijo no solo carece de respaldo y es erróneo, sino que es, sin rodeos, una mala praxis en la gestión del embarazo y la protección de la vida fetal”.

El fabricante de Tylenol, Kenvue, negó cualquier relación entre el fármaco y el autismo, y dijo en un comunicado que, si las madres embarazadas no usan Tylenol cuando lo necesitan, podrían enfrentarse a la disyuntiva de sufrir fiebres potencialmente peligrosas o usar analgésicos más arriesgados.



Antes del acto sobre el autismo, Trump había insinuado que su administración había descubierto nuevos vínculos médicos que explicarían de forma dramática el aumento de las tasas de la enfermedad. Pero su preparación no incluyó aprender a pronunciar acetaminophen, que lo hizo trabarse.

“‘Asedo… bueno, veamos cómo se dice eso. Acid em… menofin’, balbuceó Trump antes de continuar: ‘¿Acetaminofén? ¿Está bien?’”.

Trump también insistió en que no había “ningún inconveniente” en que los estadounidenses siguieran sus consejos, “salvo que una madre tendrá que, como digo, aguantar un poco” y evitar el Tylenol durante el embarazo.

“Todo lo que dije, no hay ningún inconveniente en hacerlo”, afirmó Trump. “Solo puede ser bueno”. Sin embargo, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal advierte que las fiebres no tratadas durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, aumentan el riesgo de abortos espontáneos, parto prematuro y otros problemas.

El presidente intentó adelantarse a tales críticas culpando a las farmacéuticas y “quizá a los médicos” de haber ocultado información médica clave. Dijo que sus declaraciones se basaban en “la información que tenemos”.

“Las hago públicamente, y las hago en voz alta”, dijo Trump. “Y las hago con firmeza”, agregó.

