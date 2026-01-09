Groenlandia Trump dice que EEUU "empezará ahora a atacar por tierra" a los cárteles narcotraficantes de México: ¿es eso posible o probable? "Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News. "Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país", añadió.

Ya en campaña, Trump y sus colaboradores han venido coqueteando con la idea de invadir o atacar militarmente a los cárteles en México aunque, en general, en un tono más contenido y sin que se hubiera producido el ataque sobre Venezuela.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que Trump le ha propuesto en muchas llamadas “ingresar a México” para atacar a los cárteles que considera organizaciones terroristas, aunque ella siempre la rechazó, lo sigue considerando inviable e insiste en que la relación entre ambos líderes es respetuosa.

Esta amenaza, junto a los aranceles, ha sido una reiterada “arma de negociación” para obtener ventajas comerciales, diplomáticas y políticas, dijo el analista David Saucedo. “Marco Rubio y Donald Trump juegan al policía bueno y el policía malo”, el presidente amenazando y el segundo destensando sus comentarios, agregó.

De hecho, México ha respondido reforzando la cooperación con Estados Unidos en la frontera, ha extraditado en 2025 decenas de capos narcotraficantes. Hubo un giro en la lucha contra los cárteles, más detenciones y decomisos de droga, extradiciones y envíos de narcotraficantes a Estados Unidos y aceptación de migrantes deportados.

¿Por qué en México no ven probable los ataques de los que habla Trump?

Pero los analistas enfatizan que México tiene una situación radicalmente distinta a la de Venezuela o a la de otros países que Washington ha puesto en la mira, como Cuba.

En primer lugar, por la legitimidad democrática del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Segundo, por ser el principal socio comercial de Estados Unidos y que 40 millones de mexicanos viven en el vecino del norte. Y tercero, porque el propio secretario de Estado Marco Rubio “ha reconocido que la cooperación con México está en un alto nivel”, recordó Martha Bárcena, exembajadora mexicana en Washington.

“Una intervención, un acto militar en México pondría en suspenso la cooperación”, opinó Carlos Pérez Ricart, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, una universidad pública mexicana. Y eso podría ser muy problemático para Estados Unidos porque debilitaría a Sheinbaum y se quedaría sin un socio con el que trabajar. El único interés que el académico podría ver en Trump para tomar esa decisión sería el electoral de cara a las legislativas de este año pero, aún así, sería muy arriesgado.

Saucedo agregó que una acción militar, además, implica dinero, logística y riesgos, mientras que “un comentario, un posteo en redes sociales no tiene ningún costo, es indoloro” y ha sido muy eficaz.

Saucedo no descarta que Trump exija mayor acceso al país de sus agencias de seguridad aunque sus acciones sean presentadas por México como acciones coordinadas y logros nacionales, más capturas destacadas, que se impongan nuevos aranceles o se presione, por ejemplo, para que México deje de enviar petróleo a Cuba.

“Con las negociaciones (en) curso en torno a los aranceles punitivos, el proceso de revisión estatutario del TMEC y la delicada agenda de cooperación antinarcóticos, el gobierno mexicano tendrá que hilar fino en su posicionamiento y declaraciones”, advirtió por su parte Arturo Sarukhán, otro exembajador mexicano en Washington. A su juicio, “arropar” a Maduro “podría costarle muy caro a México” y también podría ser muy delicado el actual apoyo de Sheinbaum a La Habana.

La diplomática Martha Bárcena afirma que lo que tiene que hacer México es luchar con más fuerza contra la corrupción política ligada al crimen organizado y seguir defendiendo la legalidad internacional.

Pero nadie se atreve a descartar completamente una acción militar aunque las posibilidades sean muy escasas. “ Estados Unidos no funciona bajo la lógica de la racionalidad”, dijo Pérez Ricart. “En este momento todas las posibilidades están abiertas, incluso las inimaginables hasta hace un año”.