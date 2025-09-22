Lo que sabemos sobre las causas del autismo

Video Niña con autismo presencia el momento en que ICE arresta a su padre en parada de tráfico en DC

Se espera un anuncio de la Casa Blanca sobre el autismo la tarde de este lunes, luego de que el presidente Donald Trump dijo durante el fin de semana que "creían haber encontrado una respuesta” para este trastorno del desarrollo.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., prometió a principios de este año determinar la causa del autismo para septiembre. Esto desconcertó a expertos en neurología, quienes aseguran que no existe una única causa y que la retórica parece ignorar décadas de investigaciones científicas sobre los factores genéticos y ambientales que pueden influir.

Esto es lo que sabemos sobre el autismo.

¿Qué es el autismo?

El autismo no es una enfermedad. Es una condición del desarrollo compleja, más conocida como trastorno del espectro autista, que afecta a las personas de diferentes maneras.

Puede incluir retrasos en el lenguaje, el aprendizaje o las habilidades sociales y emocionales. Para algunas personas, el autismo profundo implica ser no verbal y tener discapacidades intelectuales, pero la gran mayoría de quienes tienen autismo presentan efectos mucho más leves.

Las tasas de autismo han ido aumentando durante décadas

Hay dos razones principales. Primero, la definición de autismo se amplió a medida que los científicos entendieron mejor su amplia gama de rasgos y síntomas. Esto llevó a cambios en los criterios que usan los médicos para diagnosticarlo y a mejoras en los métodos de detección.

Al mismo tiempo, los padres buscaron cada vez más un diagnóstico, conforme el autismo se hizo más conocido y las escuelas comenzaron a ofrecer servicios educativos que esperaban podrían ayudar a sus hijos.

Hasta los años 90, sólo los niños con los síntomas más profundos fueron considerados autistas. A principios de los 2000, cuando la definición comenzó a cambiar, se estimaba que uno de cada 150 niños tenía autismo. El conteo más reciente encontró que aproximadamente uno de cada 31 niños está afectado por el trastorno del espectro autista.

El aumento no se da en los casos profundos; es un aumento en los casos más leves que históricamente no se consideraban autismo, dijo la experta Helen Tager-Flusberg, de la Universidad de Boston.

No existe una única prueba para diagnosticar el autismo, que se determina mayormente mediante evaluaciones del desarrollo y comportamiento.

Es difícil saber si existen factores adicionales detrás del aumento.

¿Cuál es el estado de la investigación sobre el autismo?

La ciencia ha mostrado que el autismo tiene mayormente raíces genéticas, con el descubrimiento de varios cientos de genes que juegan un papel en ello. Estos genes pueden heredarse, incluso si el padre o la madre no manifiestan señales de autismo, o pueden producirse mutaciones durante el desarrollo cerebral por errores en la división celular.

Los expertos dicen que diferentes combinaciones de genes y otros factores pueden afectar cómo se desarrolla el cerebro fetal.

¿Qué hay sobre los efectos ambientales?

Los investigadores han identificado otros factores que pueden interactuar con la vulnerabilidad genética para aumentar el riesgo de autismo. Entre ellos están la edad del padre, el nacimiento prematuro y si la madre tuvo ciertos problemas de salud durante el embarazo, como fiebre, infecciones o diabetes.

Cualquier preocupación de que la vacuna contra el sarampión —u otras vacunas— pudiera estar relacionada con el autismo ha sido desacreditada desde hace mucho tiempo, subrayan científicos y principales grupos de defensa de personas con autismo.

¿Y qué hay sobre el Tylenol?

The Washington Post informó el lunes que la administración Trump planea vincular el autismo con el uso del analgésico Tylenol, o acetaminofén, durante el embarazo.

Algunos estudios han planteado la posibilidad de que tomar este medicamento sin receta durante el embarazo podría asociarse con un riesgo de autismo, pero muchos otros no han encontrado ninguna relación, dijo el experto en autismo David Mandell, de la Universidad de Pennsylvania.

Una gran precaución: las fiebres no tratadas durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, aumentan el riesgo de abortos espontáneos, parto prematuro y otros problemas, según la Sociedad para la Medicina Materno-Fetal.

La etiqueta del Tylenol recomienda que las mujeres consulten a su médico sobre su uso en el embarazo, y la sociedad continúa aconsejando que es una opción adecuada para tratar la fiebre y el dolor durante la gestación.

