Tras la operación en Venezuela, Trump está considerando diferentes opciones para Groenlandia, incluida la acción militar, según la Casa Blanca

El presidente Donald Trump está discutiendo diferentes opciones, incluida la acción militar, para tomar el control sobre Groenlandia, según informó la Casa Blanca el martes, en declaraciones que no hacen más que elevar la tensión ante las advertencias de Dinamarca de que un paso así podría destruir la OTAN.

Trump ha intensificado sus planes sobre el rico en minerales territorio danés autónomo del Ártico desde que el ejército estadounidense capturó al líder venezolano Nicolás Maduro el fin de semana pasado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que “adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional” para Trump, con el objetivo de disuadir a adversarios de EEUU como Rusia y China.

“El presidente y su equipo están discutiendo una gama de opciones para perseguir este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso del ejército estadounidense siempre es una opción a disposición del comandante en jefe”, afirmó en una declaración a la agencia AFP.

Por su parte, el diario The Wall Street Journal informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a legisladores el lunes que la opción preferida de Trump es comprar Groenlandia a Dinamarca, y añadió que las amenazas no indican una invasión inminente.

Las tensiones por Groenlandia amenazan con el fin de la OTAN

Dinamarca advirtió que cualquier intento de tomar Groenlandia por la fuerza significaría que “todo se detendría”, incluida la OTAN y 80 años de estrechos vínculos de seguridad transatlántica.

Cualquier acción militar de EEUU contra Groenlandia supondría, en la práctica, el colapso de la OTAN, ya que el Artículo Cinco de la alianza establece que los países miembros defenderán a cualquiera de ellos que sea atacado.

La ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, escribió en redes sociales que habían solicitado una reunión con Rubio a lo largo de 2025, pero que “hasta ahora no ha sido posible”.

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, dijo que reunirse con Rubio debería “aclarar ciertos malentendidos”. Y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, insistió en que la isla no está en venta y que solo sus 57,000 habitantes deben decidir su futuro.

Los aliados se han alineado en apoyo a Dinamarca y Groenlandia, al tiempo que intentan no antagonizar a Trump.

Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España se sumaron a Dinamarca en una declaración conjunta este martes, en la que dijeron que defenderían los “principios universales” de “soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, trataron de restar dramatismo a la disputa mientras asistían en París a las conversaciones de paz sobre Ucrania, junto al enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner.

“No puedo imaginar un escenario en el que Estados Unidos de América se coloque en una posición que viole la soberanía danesa”, dijo Macron.

EEUU tiene 150 militares desplegados en la Base Espacial Pituffik, en Groenlandia.



Los residentes de Groenlandia han rechazado las amenazas de Trump.

“Esto no es algo que apreciemos”, dijo a AFP en la capital, Nuuk, Christian Keldsen, director de la Asociación Empresarial de Groenlandia. “No es aceptable en el mundo civilizado”.

La idea de anexarse Groenlandia parece ser impopular también en Estados Unidos. Una encuesta citada por el diario The Guardian reveló que solo el 7 % de los estadounidenses está de acuerdo con una toma militar de ese territorio.

Trump viene planteando la idea de anexionar Groenlandia desde su primer mandato. En el último año, Copenhague ha invertido fuertemente en seguridad, destinando unos 14,000 millones de dólares.

Reacciones en el Congreso de EEUU sobre el renovado interés de Trump en Groenlandia

Aún molestos por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, de espaldas al Congreso, legisladores estadounidenses se pronunciaron el martes contra la idea de una acción militar contra Groenlandia.

En redes sociales, el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego prometió presentar una resolución “para bloquear que Trump invada Groenlandia”, diciendo que el republicano de 79 años simplemente “quiere una isla gigante con su nombre. No lo pensaría dos veces antes de poner a nuestras tropas en peligro si eso le hace sentirse grande y fuerte”.

En una ruptura poco habitual con la lógica partidista, republicanos también se desmarcaron del expansionismo respaldado por la fuerza militar.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo a los periodistas la noche del martes que no creía que fuera “apropiado” que Washington emprendiera una acción militar en Groenlandia, según Politico.

El senador republicano Jerry Moran, de Kansas, miembro del Comité de Inteligencia del Senado, dijo a HuffPost que no es asunto de EEUU y advirtió que la medida conduciría a “la desaparición de la OTAN”.

El congresista republicano por Nebraska, Don Bacon, fue aún más directo en un mensaje en X: “Esto es realmente estúpido. Groenlandia y Dinamarca son nuestros aliados”.

Por qué Trump insiste en que EEUU necesita Groenlandia por cuestiones de "seguridad nacional"

La isla, de la que el 80% se encuentra por encima del círculo polar ártico, alberga a unas 56,000 personas, en su mayoría inuit, que hasta ahora han sido en gran medida ignoradas por el resto del mundo.

Pero el aumento de las tensiones internacionales, el calentamiento global y los cambios en la economía mundial han colocado a Groenlandia en el centro del debate sobre el comercio y la seguridad globales. El presidente Trump quiere asegurarse que su país controle esta isla rica en minerales que custodia los accesos árticos y del Atlántico Norte a América del Norte.

Su estratégica ubicación la ha convertido en un punto crucial para la defensa de América del Norte desde la Segunda Guerra Mundial, cuando EEUU ocupó Groenlandia para evitar que cayera en manos de la Alemania nazi y para proteger rutas marítimas vitales del Atlántico Norte.

Tras la Guerra Fría, el Ártico fue en gran medida un espacio de cooperación internacional. Pero el cambio climático ha provocado un deshielo que promete abrir un paso del noroeste para el comercio internacional y ha reavivado la competencia con Rusia, China y otros países por el acceso a los recursos minerales de la región.

En los últimos años, el ejército ruso ha restaurado antiguas infraestructuras soviéticas en el Ártico y ha construido nuevas instalaciones. Desde 2014, Rusia ha abierto varias bases militares en la región y ha trabajado en la reconstrucción de aeródromos.

El Departamento de Defensa de EEUU opera la remota Base Espacial Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, construida tras la firma del Tratado de Defensa de Groenlandia entre EEUU y Dinamarca en 1951. La base apoya operaciones de alerta temprana de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para EEUU y la OTAN.

Groenlandia también protege parte de lo que se conoce como el paso GIUK (Groenlandia, Islandia, Reino Unido), donde la OTAN vigila los movimientos navales rusos en el Atlántico Norte.

Groenlandia es además una rica fuente de los llamados minerales de tierras raras, un componente clave de teléfonos móviles, computadoras, baterías y otros dispositivos de alta tecnología que se espera impulsen la economía mundial en las próximas décadas. Esto ha atraído el interés de EEUU y de otras potencias occidentales, que buscan reducir el dominio de China en el mercado de estos minerales críticos.

El desarrollo de los recursos minerales de Groenlandia es complicado debido al duro clima de la isla, mientras que los estrictos controles medioambientales han supuesto un obstáculo adicional para los potenciales inversores.

Con información de AFP y AP.