Trump recibe a Netanyahu en Florida y advierte a Hamas que “lo pagará caro” si no se desarma pronto

Donald Trump advirtió este lunes que el movimiento islamista Hamas "lo pagará caro" si no se desarma rápidamente como parte del acuerdo sobre Gaza, el cual aseguró que Israel está cumpliendo.

"Si no se desarman, tal y como acordaron, lo pagarán caro", declaró Trump en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien recibió en Florida en un momento en el que Washington presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza.

"Tienen que desarmarse en un período de tiempo bastante corto", agregó Trump.

Trump aseguró que Estados Unidos “está ayudando mucho a la gente de Gaza” y volvió a expresar públicamente su apoyo a Netanyahu.

"No me preocupa nada de lo que está haciendo Israel", declaró el republicano, pese a que el gobierno de Netanyahu continúa lanzando ataques mortales sobre la Franja.

"Me preocupa lo que otras personas están haciendo o quizá no están haciendo. Pero no estoy preocupado. Han cumplido el plan", dijo sobre el Ejecutivo israelí.

Ambos mandatarios mostraron su satisfacción ante la prensa tras su reunión.

“Hay muy pocas diferencias sobre cómo vemos las cosas y dónde queremos estar”, dijo Trump sobre el encuentro, que Netanyahu definió como muy, muy productivo".

Trump advirtió también a Irán sobre la reconstrucción de su programa nuclear

Trump también advirtió a Irán sobre la reconstitución de su programa nuclear.

"Ahora escucho que Irán está tratando de reconstruir (su programa nuclear)", dijo Trump a los periodistas. "Y si lo están haciendo, vamos a tener que derribarlos... Los derribaremos por completo. Ojalá que no esté pasando eso".

"Espero que no estén intentando volver a acumular (armas), porque si lo están, no vamos a tener otra opción más que erradicar muy rápidamente esa acumulación", insistió.

Trump insiste en que las capacidades nucleares de Teherán quedaron "completa y totalmente destruidas" por los ataques estadounidenses de junio pasado sobre instalaciones clave.

Pero la prensa local ha reproducido declaraciones de funcionarios israelíes que han expresado su preocupación de que Irán pueda reabastecer su suministro de misiles de largo alcance con capacidad para atacar a Israel.

Irán asegura que ya no enriquece uranio en ninguna de sus instalaciones, en un intento por indicarle a Occidente que sigue abierto a posibles negociaciones sobre su programa atómico.

Trump criticó nuevamente a Irán por no llegar a un acuerdo para desarmar por completo su programa nuclear antes de ser atacado por Estados Unidos e Israel.

"Desearían haber llegado a ese acuerdo", dijo el mandatario republicano.

Antes de sus conversaciones con Trump, Netanyahu se reunió por separado con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump vuelve a abogar por un indulto a Netanyahu

Trump también renovó su llamado al presidente israelí Isaac Herzog para que conceda un indulto a Netanyahu, quien está en medio de un juicio por corrupción.

Netanyahu es el único primer ministro en la historia de Israel en ir a juicio, después de ser acusado de fraude, abuso de confianza y aceptar sobornos en tres casos separados que lo acusan de intercambiar favores con partidarios políticos. Todos están pendientes de conocerse la sentencia.

"Hablé con el presidente (Herzog) y me dijo que (el indulto) estaba en curso", afirmó Trump este lunes, después de que el pasado noviembre le escribiera para solicitar el indulto.

Sin embargo, Herzog desmintió después esas palabras. "No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto", aseguró la oficina del mandatario israelí en un comunicado.

"Es un primer ministro en tiempos de guerra que es un héroe. ¿Cómo no se le otorga un indulto?", preguntó Trump.

El progreso del alto el fuego en Gaza se ha ralentizado

Israel y Hamas han respetado en buena medida el alto el fuego que impulsó Trump, pero el progreso se ha ralentizado recientemente.

Ambas partes se acusan mutuamente de violaciones, y han surgido divisiones entre Estados Unidos, Israel y los países árabes sobre el camino a seguir.

La primera fase de la tregua comenzó en octubre, pocos días después del segundo aniversario del ataque inicial que encabezó Hamas en el sur de Israel que cobró la vida de unas 1,200 personas. Todos menos uno de los 251 rehenes tomados ese día ya fueron devueltos, vivos o muertos.

Netanyahu ha indicado que no tiene prisa por avanzar hacia la siguiente fase mientras los restos de ese último rehén, llamado Ran Gvili, sigan en Gaza.

Los padres de Gvili se reunieron este lunes en Florida con Netanyahu y Rubio, así como con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner.

"Están esperando a que su hijo regrese a casa", señaló Trump sobre la familia del joven agente de policía conocido cariñosamente como “Rani”.

Según el grupo, su familia quiere "asegurarse de que no habrá transición hacia la fase 2 del acuerdo hasta que Hamas cumpla con sus compromisos de la fase 1 y devuelva a Ran".

El plan de 20 puntos de Trump, el cual recibió la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, ofrece una ambiciosa visión para poner fin al gobierno de Hamas en Gaza.

La siguiente fase del plan de paz de Trump en Gaza es compleja

Pero el camino a seguir es complicado.

De tener éxito, durante la segunda fase se daría inicio a la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada bajo la supervisión internacional de un grupo presidido por Trump conocido como la Junta de Paz.

Los palestinos formarían una comisión "tecnocrática y apolítica" para gestionar los asuntos del día a día en el territorio, bajo la supervisión de la Junta de Paz.

Además, hace un llamado hacia la normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe y una posible vía hacia la independencia palestina.

Pero existen delicadas cuestiones logísticas y humanitarias, incluida la reconstrucción de Gaza, el desarme de Hamás y la creación de un aparato de seguridad llamado la Fuerza Internacional de Estabilización.

La Junta de Paz sería la responsable de supervisar la reconstrucción de Gaza bajo un mandato renovable de dos años. Se tenía previsto el nombramiento de sus miembros para fin de año, pero el anuncio podría posponerse hasta el próximo mes.

Asuntos sin resolver en la propuesta de paz para Gaza

La reunión entre Trump y Netanyahu se produce después de que Witkoff y Kushner sostuvieron un reciente encuentro en Florida con funcionarios de Egipto, Qatar y Turquía, que han estado mediando el alto el fuego.

Dos principales desafíos han complicado el avance hacia la segunda fase, según un funcionario al tanto de las reuniones citado por la agencia AP. Los funcionarios israelíes han estado tomando demasiado tiempo para evaluar y aprobar a los miembros de la comisión tecnocrática palestina de la lista proporcionada por los mediadores, además de que Israel continúa con sus ataques militares.

El plan de Trump también pide que la fuerza de estabilización —propuesta como un cuerpo multinacional— sea la encargada de mantener la seguridad. Pero tampoco se ha formado.

Un diplomático de Occidente le dijo a AP que existe un "enorme abismo" entre lo que Estados Unidos e Israel consideran como el mandato de la fuerza y el concepto que tienen otros países importantes de la región y los gobiernos europeos.

Washington e Israel quieren que la fuerza tenga un "papel dominante" en las labores de seguridad, incluido el desarme de Hamas y de otros grupos militantes. Pero los países que están siendo cortejados para contribuir con tropas temen que se convierta en una "fuerza de ocupación", destacó el diplomático.

Hamas ha dicho que está listo para discutir "el congelamiento o almacenaje" de su arsenal, pero insiste en que tiene derecho a la resistencia armada mientras Israel ocupe territorio palestino.

Un funcionario estadounidense dijo que un posible plan sería el de ofrecer incentivos en efectivo a cambio de armas, similar a un programa de "recompra" que Witkoff ha planteado en ocasiones anteriores.

