Aranceles Trump pospone por un año los aranceles a muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores Los aumentos estaban programados para entrar en vigor este 1 de enero, pero el presidente anunció que los postergará porque existen "negociaciones productivas en curso".

El presidente Donald Trump firmó una proclamación este miércoles que retrasa durante un año el aumento de aranceles anunciado sobre muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores, argumentando que hay conversaciones comerciales en curso.

La orden de Trump mantiene en vigor un arancel del 25% que impuso en septiembre sobre esos bienes, pero retrasa por otro año un gravamen del 30% sobre muebles tapizados y del 50% sobre gabinetes de cocina y tocadores.

"Dadas las negociaciones productivas en curso sobre la importación de productos de madera, el presidente pospone el aumento de los aranceles para permitir que continúen las negociaciones con otros países", declaró la Casa Blanca en un comunicado que anunciaba la medida.

Los aumentos, que estaban programados para entrar en vigor el 1 de enero, se iban a unir a la amplia gama de impuestos sobre bienes importados que el presidente republicano está ordenando para abordar desequilibrios comerciales y otros problemas.

Trump ha manifestado que los aranceles sobre los muebles son necesarios para "fortalecer la industria estadounidense y proteger la seguridad nacional".

Este retraso es el último episodio en la montaña rusa de las guerras arancelarias de Trump desde que regresó al cargo el año pasado, anunciando gravámenes a veces sin previo aviso y luego retrasándolos o retirándose de ellos de manera igualmente abrupta.

Los aranceles establecidos por Trump en 2025 afectaron a productos que van desde el acero hasta los automóviles.

