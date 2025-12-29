Zohran Mamdani Los desafíos que enfrentará Zohran Mamdani como el próximo alcalde de Nueva York desde enero Mamdani ganó las elecciones a alcalde de Nueva York prometiendo transformar la ciudad, ¿podrá hacerlas realidad?



Video Zohran Mamdani publica un video explicando los derechos de inmigrantes ante arrestos por ICE

Zohran Mamdani, el socialdemócrata de 34 años que ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York como representante del Partido Demócrata, ya se enfrenta a un intenso escrutinio, incluso antes de asumir uno de los cargos políticos más importantes del país.

Los republicanos lo han catalogado como un fantasma liberal. Algunos de sus correligionarios demócratas lo han considerado demasiado izquierdista. Los progresistas observan de cerca cualquier indicio de su desplazamiento hacia el centro.

El 1 de enero, asume el control de la ciudad más grande de Estados Unidos bajo esa dura luz, con el país pendiente para ver si puede cumplir las grandes promesas que lo catapultaron al cargo y gestionar las tareas cotidianas. Todo ello mientras los escépticos critican cada uno de sus tropiezos.

Para Mamdani, empezar con fuerza es clave, afirmó George Arzt, veterano consultor político demócrata en Nueva York que trabajó para el exalcalde Ed Koch, dijo. “Hay que crear una mentalidad que diga: ‘¡Oigan, este tipo va en serio!’”.

Ese impulso debería comenzar con el discurso de Mamdani el día de su toma de posesión, donde Arzt afirmó que será importante que el nuevo alcalde establezca un plan claro de su agenda y les diga a los neoyorquinos qué planea hacer y cómo lo hará.

A partir de ahí, añadió, Mamdani tendrá que contar con los expertos que ha contratado para que le ayuden a manejar las responsabilidades concretas del cargo, mientras él y su equipo también impulsan su ambiciosa agenda de asequibilidad.

Mamdani y el reto de gestionar las expectativas

Mamdani basó su campaña en una gran idea: dedicar el poder del gobierno hacia la ayuda a la clase trabajadora neoyorquina, en lugar de a los ricos.

Su plataforma, que incluye guardería infantil gratuita, servicio gratuito de autobús urbano y la congelación de alquileres para quienes viven en apartamentos con renta estabilizada, entusiasmó a los votantes de una de las ciudades más caras de Estados Unidos y lo convirtió en la figura principal de un Partido Demócrata que busca nuevos líderes para hacer frente al segundo mandato del presidente Donald Trump.



Pero Mamdani podría encontrarse lidiando con las incansables responsabilidades de dirigir la ciudad de Nueva York. Esto incluye asegurarse de que se recoja la basura, se arreglen los baches y las quitanieves salgan a tiempo. Cuando hay un retraso en el metro o una inundación, un delito grave o un policía estaciona en un carril bici, no es raro que el alcalde de la ciudad reciba críticas.

"Tuvo una candidatura de movimiento y eso inmediatamente genera expectativas a nivel local y nacional", dijo Basil Smikle, estratega político demócrata y profesor de la Universidad de Columbia, quien agregó que podría ser bueno para Mamdani "simplemente concentrarse en gestionar las expectativas y conseguir un par de buenas victorias desde el principio".

“Hay mucho que hacer aquí”, dijo.

Gran parte del trabajo de Mamdani también consistirá en convencer a los neoyorquinos que aún lo ven con escepticismo. Smikle afirma que “el mayor obstáculo” es lograr que la gente se sienta cómoda con sus políticas y explicar cómo lo que impulsa podría beneficiar a la ciudad.

“Es difícil que todo esto suceda el primer día”, dijo, “ni siquiera el día 30, ni siquiera el día 100”.

Las oportunidades de Mamdani como alcalde de Nueva York

La propuesta de Mamdani de guardería infantil gratuita y universal —quizás uno de sus planes más costosos— también ha despertado atención en la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, una moderada de Buffalo que apoyó al alcalde electo.

Hochul está dispuesta a colaborar con Mamdani en la política y ambos líderes consideran el programa una prioridad absoluta, aunque aún no está claro cómo podría concretarse el plan. La gobernadora, quien se postula a la reelección el próximo año, ha reiterado que no quiere aumentar los impuestos sobre la renta —algo que Mamdani apoya para los neoyorquinos más adinerados—; sin embargo, se ha mostrado abierta a aumentar los impuestos corporativos.

“Creo que cuenta con aliados y simpatizantes para su agenda, pero la pregunta es hasta dónde llegará la gobernadora”, declaró el vicelíder del Senado estatal, Michael Gianaris, aliado de Mamdani.

“Se reconoce que los votantes se han pronunciado y hay políticas muy claras asociadas con su exitosa campaña”, afirmó, “así que no avanzar en ellas sería burlarnos de los votantes”.

La promesa de Mamdani de congelar el alquiler de aproximadamente un millón de apartamentos con renta estabilizada en la ciudad no requeriría la cooperación del estado.

La propuesta —quizás la más conocida de su campaña— ya enfrenta dificultades, después de que el alcalde saliente de la ciudad, Eric Adams, realizara una serie de nombramientos en las últimas semanas para una junta local que determina los aumentos anuales de alquiler para las unidades con alquiler estabilizado de la ciudad.

La medida podría complicar la capacidad del alcalde electo para implementar el plan, al menos durante su primer año, aunque Mamdani ha dicho que confía en su capacidad para implementar la congelación.

Otros desafíos le esperan. Su relación con parte de la comunidad judía de la ciudad sigue deteriorada debido a sus críticas al gobierno israelí y su apoyo a la inmigración palestina.

Derechos humanos.

La Liga Antidifamación (ADL), una destacada organización de defensa de los derechos de los judíos, planea monitorear las políticas y contrataciones de Mamdani, ya que se comprometió a "proteger a los residentes judíos de los cinco distritos durante un período de antisemitismo sin precedentes en la ciudad de Nueva York".

A principios de este mes, una persona designada por Mamdani renunció debido a publicaciones antisemitas en redes sociales que hizo hace más de una década, después de que la ADL las compartiera en línea.

Desde entonces, el grupo ha publicado hallazgos adicionales sobre otras personas que participan en los comités que Mamdani creó durante su transición a la alcaldía. En respuesta, Mamdani afirmó que la ADL a menudo "ignora la distinción" entre antisemitismo y críticas al gobierno israelí.

El llamado anterior del alcalde electo a recortar los fondos para el departamento de policía de la ciudad sigue siendo una vulnerabilidad. Su decisión de mantener a Jessica Tisch, la actual comisionada de policía de la ciudad, ha aliviado algunas preocupaciones sobre una reestructuración radical en la cúpula de la fuerza policial más grande del país.

Y luego está la cuestión de gestionar la relación con Trump. Las tensiones con el presidente parecen haberse calmado, por ahora, tras meses de declaraciones que culminaron en una reunión sorprendentemente amistosa en el Despacho Oval.