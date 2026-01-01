Estados Unidos de América Trump culpa a la aspirina de los moretones en sus manos y niega que se quede dormido en público: "cierro los ojos porque me parece relajante" El presidente aseguró que los más recientes moretones aparecieron tras haberse lastimado cuando la fiscal general Pam Bondi le golpeó el dorso de la mano con su anillo.



Video ¿Por qué Trump tiene moretones en las manos? Un médico explica la condición que afecta al presidente

El presidente Donald Trump culpó a la aspirina por los grandes moretones que presenta en sus manos y que han despertado nuevas preocupaciones por su estado de salud.

En una entrevista con The Wall Street Journal publicada este jueves, el mandatario explicó que los moretones son consecuencia de una sobredosis de aspirina que toma a diario, más alta que la recomendada por su médico, para "hacer más fluida" su sangre.

PUBLICIDAD

"No quiero que la sangre espesa circule por mi corazón", dijo, y sostuvo que se aplica maquillaje o vendas cuando se golpea la mano.

Según Trump, se ha resistido a reducir la dosis porque la lleva tomando desde hace 25 años y se considera "un poco supersticioso".

Aseguró que los más recientes moretones aparecieron tras haberse lastimado cuando la fiscal general Pam Bondi le golpeó el dorso de la mano con su anillo.

Trump le dijo al medio que su salud "es perfecta" y se quejó de que se lo interrogue al respecto.

El estado de salud de Donald Trump

En la entrevista también resaltó una contradicción sobre el estado de salud del presidente y los estudios que se ha realizado.

"Lo que sea que hayan analizado, lo analizaron bien, y dijeron que obtuve un resultado tan bueno como el que jamás hayan visto", afirmó entonces.

Pero al Journal le dijo que no fue una resonancia magnética, sino "algo menor, (...) una tomografía".

"En retrospectiva, fue un error aceptarlo porque les dio munición", dijo Trump en la entrevista. "Hubiera sido mucho mejor si no lo hubieran hecho, porque el hecho de que lo aceptara dio a entender: 'Vaya, ¿pasa algo?'. Bueno, no pasa nada".

Su médico, Sean Barbabella, confirmó al periódico que se le realizó una tomografía computarizada "para descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular".

Tras la contradicción, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado el jueves que los médicos del presidente y la Casa Blanca "siempre han admitido que el presidente se sometió a pruebas de imagen avanzadas", pero afirmó que "el propio presidente ha revelado detalles adicionales sobre las pruebas" porque "no tiene nada que ocultar".

PUBLICIDAD

¿Se queda dormido Trump?

El magnate basa gran parte de su imagen política en proyectar vigor. Sin embargo, al término del primer año de su segundo mandato su salud genera crecientes interrogantes.

Su mano derecha presenta moretones persistentes y sus tobillos han aparecido hinchados.

Además, le ha costado mantener los ojos abiertos, un punto delicado para alguien que constantemente se refiere a su predecesor demócrata, Joe Biden, como "dormilón" (Sleepy Joe).

Trump rechazó en la entrevista que se quede dormido en público.

"Simplemente cierro los ojos. Me resulta muy relajante", dijo. "A veces me toman una foto mientras parpadeo, y me captan justo en el momento del parpadeo".

¿Qué enfermedad padece Trump que le puede causar los moretones?

El presidente de 79 años fue diagnosticado en julio de 2025 con insuficiencia venosa crónica (IVC, por sus siglas), una condición que le está causando hinchazón en sus pies y parte baja de sus piernas, según anunció la Casa Blanca.

Leavitt dijo entonces que se trata de afección "benigna y corriente" y que no se ha apreciado "una trombosis venosa profunda o enfermedad arterial".

La IVC puede producirse por daños en cualquiera de las venas de las piernas, que incluyen las venas profundas (venas grandes que se encuentran en lo más profundo del cuerpo y atraviesan los músculos), las superficiales (halladas cerca de la superficie de la piel) y las perforantes (que conectan las venas profundas y superficiales), indica la Clínica Cleveland.

En un principio los síntomas pueden ser leves, pero con el tiempo puede afectarse la calidad de vida del paciente y conducir a complicaciones graves de salud.

PUBLICIDAD

En específico, la insuficiencia venosa crónica causa acumulación de sangre, hinchazón crónica de las piernas, aumento de la presión, aumento de la pigmentación o decoloración de la piel y úlceras en las piernas conocidas como úlceras por estasis venosa.

Mira también: