Proyecto de Ley Cuáles son los dos proyectos de ley que Trump vetó pese a contar con apoyo bipartidista Los vetos presidenciales se ejercen con poca frecuencia. Durante su primer mandato, Trump vetó 10 proyectos de ley. Su predecesor, Joe Biden, vetó 13 iniciativas.



Video 9 cambios de nombres e imágenes oficiales impulsados por Trump en menos de un año

El presidente Donald Trump vetó esta semana dos proyectos de ley respaldados de manera bipartidista, ejerciendo por primera vez su poder de veto durante su segundo mandato para rechazar la construcción de un ducto de agua y la ampliación de una reserva indígena.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes tendrían que volver a aprobar las iniciativas con una mayoría de dos tercios para anular el veto presidencial.

PUBLICIDAD

Uno de los proyectos, titulado “Finish the Arkansas Valley Conduit Act”, tenía como objetivo completar un plan de décadas para llevar agua potable a las Llanuras Orientales de Colorado.

En su carta al Congreso, en la que explicó el veto, Trump argumentó que el proyecto tendría un costo excesivo y afirmó que estaba “evitando que los contribuyentes estadounidenses financien políticas costosas y poco confiables”.

La construcción de una tubería de agua fue propuesta inicialmente durante la presidencia de John F. Kennedy en la década de 1960, y el proyecto de ley vetado había recibido apoyo unánime en ambas cámaras del Congreso.

La iniciativa contaba con el respaldo de los dos senadores demócratas de Colorado y de los representantes republicanos Lauren Boebert y Jeff Hurd.

“Esto no ha terminado”, publicó Boebert en redes sociales tras el veto de Trump.

El veto de Trump al proyecto de ley para ampliar una reserva indígena

La Casa Blanca informó que Trump también vetó el lunes la “Miccosukee Reserved Area Amendments Act”.

La medida buscaba ampliar el control de la Tribu Nativa Americana Miccosukee sobre una sección del Parque Nacional de los Everglades, en Florida, conocida como Osceola Camp.

La tribu se unió este año a una demanda contra un centro de detención migratoria en los Everglades, conocido como ‘Alligator Alcatraz’. Un juez federal ordenó el desmantelamiento de gran parte del sitio, lo que en la práctica cerró la instalación.

Trump afirmó que la tribu no estaba autorizada a habitar Osceola Camp y que su gobierno no permitiría que se gastara dinero de los contribuyentes en “proyectos para intereses especiales”, especialmente para grupos “no alineados” con sus políticas migratorias.

PUBLICIDAD

Los vetos presidenciales se ejercen con poca frecuencia.

Durante su primer mandato, Trump vetó 10 proyectos de ley. Su predecesor, Joe Biden, vetó 13 iniciativas.

Mira también: