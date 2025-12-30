Estados Unidos de América Lo que se sabe del ataque en Venezuela anunciado por Trump Washington ha intensificado en los últimos meses la presión contra Maduro, a quien acusa de dirigir el supuesto Cartel de los Soles, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.



Video ¿Qué se sabe del ataque de EEUU a un muelle donde supuestamente cargaban embarcaciones con drogas?

La campaña de presión de la Casa Blanca al régimen de Nicolás Maduro ha experimentado una notable escalada con los reportes de un ataque a una instalación en territorio venezolano adelantados, sin ofrecer detalles, por el presidente Donald Trump.

Tras meses de publicar videos con los ataques aéreos a embarcaciones que el gobierno de EEUU vincula al narcotráfico, sin imágenes ni muchas explicaciones, el presidente dijo que habían destruido una “gran instalación”, un área de atraque usada supuestamente por las embarcaciones encargadas de transportar droga.

PUBLICIDAD

La notable escasez de detalles sobre lo ocurrido ha dejado grandes interrogantes. Te decimos qué es lo que se sabe sobre esta escalada de los ataques del gobierno de EEUU contra Venezuela.

¿Qué dijo Trump sobre el ataque a una “instalación” en Venezuela?

El presidente ha hecho dos declaraciones sobre el ataque a una instalación en Venezuela. La primera fue el viernes de la semana pasada durante una entrevista telefónica con la emisora neoyorquina WABC.

El mandatario respondió a una pregunta sobre Venezuela elogiando las acciones de su gobierno contra supuestas embarcaciones del narcotráfico, para después mencionar un ataque contra una instalación de gran tamaño que, afirmó, había ocurrido días atrás.

“No sé si lo has leído o lo has visto. Tienen una gran planta o gran instalación desde donde envían, ya sabes, de donde vienen los barcos", dijo. "Hace dos noches la destruimos. Así que les dimos muy fuerte”.

Este lunes, al recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago, Trump confirmó la destrucción de una supuesta zona de embarque de drogas de Venezuela.

"Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", dijo Trump a periodistas.

"Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe", agregó.

¿Quién realizó el ataque contra la instalación en Venezuela?

Trump no precisó si fue una operación militar o de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

“Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue”, dijo Trump a los periodistas.

CNN reportó este lunes que el ataque había sido realizado por la CIA mediante drones, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, lo que supondría el primer ataque estadounidense conocido contra un objetivo dentro del país sudamericano.

¿En qué parte de Venezuela fue lanzado el ataque?

En sus dos declaraciones sobre el tema, el presidente no indicó dónde ocurrió el ataque. Se limitó a señalar que fue "a lo largo de la costa".

Sin embargo, fuentes con conocimiento del operativo dijeron a CNN y The New York Times que la CIA había efectuado el ataque contra una instalación portuaria.

Según CNN, el objetivo fue un muelle que Washington creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana del Tren de Aragua para almacenar drogas y transportarlas en barcos para su posterior envío.

No había nadie presente en las instalaciones en el momento del ataque, por lo que no hubo víctimas, según las fuentes.

¿Qué han dicho las autoridades estadounidenses sobre el ataque?

Ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Defensa han emitido una declaración oficial sobre el tema desde el viernes que Trump mencionó el ataque en la entrevista en la radio.

Diversos medios reportan que el Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca, que no ha respondido a las solicitudes.

Mientras que la CIA dijo al medio Axios que declinaba hacer comentarios al respecto.

PUBLICIDAD

Ni el secretario de Defensa Pete Hegseth o alguna de las cuentas de redes sociales del ejército estadounidense, que suelen anunciar cada ataque contra las supuestas “narcolanchas”, han publicado información o un video en X sobre un ataque a una instalación.

¿Qué ha dicho el gobierno venezolano sobre el ataque?

No ha habido hasta la mañana de este martes ninguna declaración oficial por parte del gobierno venezolano.

En meses pasados, Maduro ha condenado severamente los ataques de EEUU a las embarcaciones. Sin embargo, no reaccionó a la destrucción de esta instalación.

El gobierno de Venezuela también ha condenado la incautación de petroleros y los ataques militares, y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ha acusado a Trump de intentar robar “la riqueza que pertenece a nuestra nación”.

¿Por qué EEUU ha realizado ataques contra Venezuela?

Washington ha intensificado en los últimos meses la presión contra Maduro, a quien acusa de dirigir el Cartel de los Soles, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.

Las tensiones entre EEUU y Venezuela incluyen despliegues militares, sanciones al petróleo venezolano y acciones encubiertas autorizadas por Trump dentro del país.

Trump lleva semanas diciendo que Estados Unidos "pronto" comenzaría a realizar ataques terrestres contra los carteles de la droga en América Latina y este parece ser el primero.

Las fuerzas estadounidenses también llevaron a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar de muertos.

PUBLICIDAD

Este lunes por la noche, el Comando Sur de Estados Unidos anunció en X un nuevo ataque en el Pacífico en el que murieron dos personas, lo que eleva a al menos 107 los muertos por la ofensiva estadounidense en la región.

El gobierno de Trump no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de defensa de los derechos humanos sostienen que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, una acusación que Washington niega.

A la destrucción de estas presuntas narcolanchas se sumó el bloqueo ordenado por Trump a todos los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados.

Estados Unidos acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros".

Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas, y cree que Trump quiere derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del planeta.

Mira también: