Trump sobre la muerte de Rayshard Brooks: Fue "una situación terrible, pero no puedes resistirte a un oficial de policía"

"Pensé que era una situación terrible, pero no puedes resistirte a un oficial de policía" , dijo el mandatario. "Y, ya sabes, si tienes un desacuerdo tienes que plantearlo después del hecho (el arresto)".

Howard destacó que el agente Rolfe le disparó en dos ocasiones cuando Brooks corría para evitar el arresto y una de las balas le impactó el corazón. Además, detalló, el agente no le prestó ayuda médica y hasta le pateó mientras éste agonizaba en el suelo, mientras su compañero se paró en el hombro de la víctima . Ninguno de los dos agentes prestaron primeros auxilios al herido durante más de dos minutos , según los fiscales.

En la entrevista con Fox News, Trump dijo que había recibido un informe según el cual que un abogado de Rolfe afirmó que el policía "oyó un sonido como, un disparo" durante el incidente que terminó con la muerte de Raushard Brooks. Trump indicó que no estaba seguro de que eso fuera exacto, pero manifestó que es un detalle "muy interesante".

"Espero que (Rolfe) reciba un trato justo porque la policía no ha sido tratada justamente en nuestro país. No han sido tratados de manera justa", destacó Trump. "Pero, de nuevo, no puedes resistirte a un oficial de policía. Terminaron en un terrible desacuerdo y mira cómo acabó, muy mal, muy mal".