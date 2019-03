Trump retoma la ofensiva contra Obamacare y da a los demócratas la munición política que necesitan

La semana empezó con buen pie para Donald Trump . El presidente tiene ya varios días asegurando que el reporte del fiscal especial del fiscal especial Robert Mueller , resumido por el fiscal general William Barra en una carta de cuatro páginas enviada al Congreso, lo exonera “completamente” de las sospechas de colusión con Rusia en la campaña electoral y de intentos de obstruir la investigación que trataba de determinarlo (aunque eso último no está tan claro).

Justo cuando muchos temían que Trump usara la coyuntura para seguir vapuleando a los demócratas (y a los medios de comunicación), el presidente introdujo un nuevo tema en el debate que la oposición a su gobierno puede usar para dejar atrás una zona donde, por ahora, no parecen tener mucho que ganar y puso de nuevo en el centro del debate Obamacare.

“Si la Corte Suprema decide que Obamacare está fuera, nosotros tendremos un plan que es de lejos mucho mejor que Obamacare”, dijo Trump esta semana, respondiendo preguntas de los reporteros sobre la decisión de su gobierno de no seguir defendiendo la legalidad de la ley actualmente desafiada en cortes y, al contrario, pedir que sea declarada inconstitucional, como determinó un juez de Texas. Por ahora, sin embargo, los republicanos no han presentado un plan alternativo.

El lunes pasado el Departamento de Justicia sorprendió con el cambió de estrategia y envió un memo en el que acepta que la totalidad de la ley debe ser invalidada y no solo la cláusula de preexistencias que era la parte que quería que fuera declarada inconstitucional.

Aunque es muy inusual que el gobierno no defienda una ley federal vigente, la decisión se entiende dentro de la promesa republicana de desmontar esa legislación desde el día que Barack Obama la firmó y puso en vigencia en marzo de 2010.

Costos en alza

“ Las primas son tan altas , en ocasiones de dígitos dobles y triples. La gente no puede sufragar estos precios que hay en el mercado. Y, además, las compañías de seguros no quieren verse involucradas. Así que cuando decimos derogar y sustituir Obamacare hablamos de sustituirlo con un sistema que de verdad funciones para los contribuyentes”, dijo a Univision Noticias Yaly Núñez, portavoz del Partido Republicano.

“La razón por la que se han dado algunos de estos problemas es porque los estados republicanos, cuando se implementó la ley, empezaron a demandar porque no querían dar esa cobertura y eso afectó a los mercados (…) Empezamos a ver que algunos estados que tenían líderes republicanos no iban a proveer ese tipo de cobertura y eso fue impactando la política pública”, aseguró Flores a Univision Noticias.

Sin plan B

Trump ha asegurado varias veces que Obamacare ha sido derogado, aunque no hay sido así.

“Está muerta. Está esencialmente muerta”, dijo en mayor de 2017 en lo que demostró ser una celebración prematura de la aprobación de la llamada Ley de Salud Estadounidense en la Cámara de Representantes que no logró ser aprobada en el Congreso y por tanto nunca sirvió como substituto de la ley.

Desde entonces, no ha salido del Congreso ningún plan substituto , lo que podría dejar hasta a 22 millones de personas sin cobertura médica (según las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso), incluyendo a parte de los 4 millones de hispanos que han logrado cobertura de salud bajo la ley.

“El problema es que no hay garantía de cobertura. Si esta ley se elimina, esta parte vital que son las coberturas preexistentes significa que una compañía de seguros podría negarle cobertura a las personas más enfermas, podría limitar el tipo de beneficios. La atención preventiva que es gratuita no existiría. No concuerda lo que el presidente está diciendo con lo que los republicanos están haciendo”, afirmó Flores.