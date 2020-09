Trump nomina a la jueza conservadora Amy Coney Barrett y desbarata el equilibrio ideológico de la Corte Suprema

Tras la repentina muerte de Antonin Scalia en 2016, la preocupación de los republicanos era que el presidente Barack Obama alterara ese equilibrio nombrando a un juez liberal. Por eso fue que el líder republicano Mitch McConnell bloqueó la nominación de Derrick Garland, argumentando que se trataba de una decisión que había que dejar al próximo presidente porque era año electoral. Ese argumento, paradójicamente, ya no es válido para el senador de Kentucky en 2020, otro año electoral .

Una jueza para dos batallas: la ley de Salud y el aborto

La Corte Suprema tiene previsto escuchar los argumentos orales el próximo 10 de noviembre sobre la última propuesta para derogar Obamacare, una demanda presentada por 18 estados republicanos que cuenta con el respaldo del gobierno de Trump. Los republicanos no han ofrecido ningún plan para reemplazar esa ley, que extendió el seguro médico a unos 20 millones de estadounidenses.

"Amy Coney Barrett cumple con las dos pruebas de fuego de Trump para los jueces federales: La voluntad de revocar la Ley del Cuidado de Salud a Asequible y revocar Roe v. Wade", el caso histórico que despenalizó el aborto en Estados Unidos, dijo a AFP Daniel Foldberg, director del grupo de presión progresista Alliance for Justice. "La jueza, que incluso se ha opuesto a garantizar el acceso a la anticoncepción, sería una pesadilla para la libertad reproductiva", agregó.

La carrera legal, un medio para "la construcción del reino de Dios"

Sus críticos sacan a la palestra con frecuencia una de sus conferencias, impartida a estudiantes en Notre Dame, en la que se presenta a sí misma como un "tipo diferente de abogada", y considera que una "carrera legal no es más que un medio para un fin... y ese fin es la construcción del reino de Dios". Destacados demócratas, como la senadora Dianne Feinstein, han señalado públicamente que sus creencias religiosas influyen en sus decisiones como jueza .

Amy Coney Barret y su esposo tienen 7 hijos, incluidos dos adoptados, de origen haitiano, y un hijo con síndrome de Down. La familia vive en South Bend, Indiana, y son parte muy activa de su comunidad, tanto en los colegios de los hijos como en partidos de fútbol, eventos deportivos y charlas en la Universidad de Notre Dame, en donde fue seleccionada en tres ocasiones como profesora del año.

"El dogma vive ampliamente dentro de ti"

Ese mismo año varios medios revelaron que tanto la jueza como su esposo pertenecían a un grupo ultraconservador católico llamado 'People of Praise', una especie de secta católica que adoptó prácticas protestantes como el hablar en lenguas y creer en la sanación divina o las profecías, y que enfrenta reclamos de adherirse a una estructura autoritaria, que controla el modo de vida de sus miembros.

'People of Praise' surgió del llamado movimiento carismático católico de finales de la década de 1960, que mezclaba el catolicismo y el pentecostalismo protestante. En grupos como este, las mujeres casadas, como Barrett, hablan de sus esposos como sus "jefes" y todos los miembros deben donar el 5% de sus ingresos a la organización, según un reporte del diario británico The Guardian . Los jefes, añade este medio, son todos hombres y dictan las pautas de comportamiento.

Registros financieros presentados al Congreso muestran que Barrett se desempeñó entre 2015 y 2017 como fideicomisaria del Trinity School de Greenlawn, una escuela católica privada vinculada a 'People of Praise' y cuyo manual para padres explica el compromiso de la escuela con el establecimiento de "relaciones cristianas", de acuerdo con “las escrituras y la tradición cristiana”.

"Entendemos que el matrimonio es una relación legal y comprometida entre un hombre y una mujer y creemos que el único lugar adecuado para la actividad sexual es dentro de estos límites del amor conyugal", dice el manual, no solo excluyendo la legitimidad del matrimonio homosexual, sino incluso la posibilidad del sexo fuera del matrimonio.

"No es de extrañar que Trump quiera nominar a Amy Coney Barrett, una jueza con un historial de retórica anti-LGBTQ", dijo Human Rights Campaign, un prominente grupo de defensa de derechos LGBTQ+. "Ella ha argumentado en contra de los derechos trans, el matrimonio igualitario y los derechos reproductivos, y no debería estar en la Corte Suprema", añadió la organización.