Juez declara ilegal la cancelación de ayudas para proyectos de energía ordenada por Trump

Las cancelaciones de ayudas fueron a estados gobernados por demócratas, y habían sido ordenadas por el gobierno de Donald Trump en octubre de 2025.

Un juez federal declaró ilegal este lunes 12 de enero de 2026, la cancelación de ayudas por valor de unos 7,500 millones de dólares para proyectos de energía, generalmente renovable y en estados gobernados por demócratas, que dictó el gobierno de Donald Trump en octubre de 2025.

Fue el pasado 3 octubre, cuando el Departamento de Energía argumentó que las cancelaciones"no contribuían de manera significativa a satisfacer las necesidades energéticas del país, no eran económicamente viables y no generarían un retorno positivo de la inversión de los fondos públicos".

Ante ello, el juez Amit Mehta señaló en su orden, que el Gobierno admitió haber decidido cancelar ayudas "basándose en si el receptor residía" en un estado republicano o demócrata, y considera que no es una justificación "racional" ni sigue las prioridades establecidas por el Departamento de Energía.

Las ayudas son 321 subvenciones para 223 proyectos, entregadas por agencias de modernización eléctrica y protección climática, y parte de ellas otorgadas entre el 5 de noviembre de 2024 y el 20 de enero de 2025.

De acuerdo con la información pública dada a conocer, las empresas receptoras de las ayudas son en su mayoría empresas multinacionales estadounidenses.

La demanda para reestablecer las ayudas, estaba liderada por la ciudad de St. Paul en Minnesota, y varias organizaciones que habían los fondos de Energía para proyectos.

En su declaratoria, el juez Mehta se refirió a siete ayudas por valor de 27,6 millones de dólares que habían recibido las demandantes, y que deben restaurarse. No hizo mención al resto de las subvenciones canceladas por el Gobierno de Trump.

Donald Trump Energía Demócratas Energías Renovables

