Como sus campos de golf y hoteles: añaden el nombre de Trump al renombrado Kennedy Center de Washington DC

La junta directiva, designada personalmente por el presidente, votó el jueves para cambiar el nombre del principal centro de artes escénicas de Washington.

El Kennedy Center, el centro para las artes escénicas emblemático de la capital de Estados Unidos, pasará a llamarse "Trump-Kennedy Center" en honor al presidente 47, anunció este jueves la Casa Blanca.

La junta directiva, designada personalmente por el presidente, votó "por unanimidad" para cambiar el nombre del principal centro de artes escénicas de Washington.

No está claro si la junta tiene autoridad legal para el cambio, dado que se trata de una institución bajo la supervisión del Congreso.

La junta, de la que Trump expulsó a los demócratas a principios de este año, dijo votó a favor del cambio debido al "increíble trabajo" del mandatario republicano en la renovación del recinto, "no solo desde el punto de vista de su reconstrucción, sino también de sus finanzas y de su reputación", dijo la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt en un mensaje en X.

El imponente monumento blanco llevaba el nombre del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963. El centro, situado a orillas del río Potomac, se inauguró en 1971.

El cambio de nombre no sienta bien a algunos miembros de la familia Kennedy

Maria Shriver, sobrina de John F. Kennedy, calificó de “una locura” la legislación presentada en el Congreso para rebautizar el Kennedy Center como el "Donald J. Trump Center for the Performing Arts", en una publicación en redes sociales en julio.

“Me hierve la sangre. Es tan ridículo, tan mezquino, tan corto de miras”, escribió. “De verdad, ¿de qué se trata esto? Siempre se trata de algo. ‘Eliminemos el Jardín de las Rosas. Cambiemos el nombre del Kennedy Center’. ¿Qué sigue?”.

La sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos también fue rebautizada a inicios de este mes para incluir a Trump, cuyo apellido aparece en todos sus hoteles y clubes de golf a lo largo del mundo.

A principios de este año, Trump convirtió el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, de la era Kennedy, en un patio al retirar el césped y colocar adoquines.

También ha demolido el ala Este de la Casa Blanca para instalar un gran salón de baile y está tratando de construir un gran arco del triunfo.

Trump mostró poco interés por el Kennedy Center durante su primer mandato como presidente, pero desde que regresó al cargo en enero ha reemplazado a miembros de la junta nombrados por presidentes demócratas por algunos de sus más fervientes seguidores, quienes posteriormente lo eligieron como presidente de la junta.

También ha criticado la programación del centro y su apariencia física, y ha prometido renovar ambas.

Trump aseguró más de 250 millones de dólares del Congreso controlado por los republicanos para las renovaciones del edificio.

