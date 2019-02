Trump esquiva el cierre de gobierno pero abre una nueva batalla con su polémica emergencia nacional para levantar el muro con México

Luego de haber forzado el cierre de gobierno más largo de la historia que terminó en enero porque no logró que el Congreso le diera el dinero para construir el muro fronterizo, el presidente Donald Trump terminó firmando un acuerdo que tampoco incluye los más de 5,700 millones de dólares que él pide. Pero acto seguido declaró una emergencia nacional saltándose la decisión del Congreso para llevar a cabo una de sus mayores promesas de campaña.

Desde que a principios de la semana quedó claro que el comité bipartidista encargado de solucionar el financiamiento del gobierno no daría a la Casa Blanca los fondos que esperaba, empezó el debate sobre las razones que llevaron al mandatario a aceptar un acuerdo que, en principio no solo no lo favorecía sino que dejaba en evidencia que el shutdown fue un 'capricho' del mandatario que se pudo haber evitado.