Sin dinero para el muro ni solución para DACA o TPS: esta es la propuesta bipartidista para evitar el cierre de gobierno

El acuerdo, aceptado por las partes el lunes y que se conoció al comienzo como “declaración de principios”, no incluye la partida de 5,700 millones de dólares que originalmente había exigido Trump para construir el muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña y que ha vuelto a utilizar como eslogan en la campaña de reelección del 2020.

Qué se conoce del plan

“Para la construcción de barreras físicas no puede utilizar fondos (sobrantes) del año fiscal anterior”, añade el borrador.

Plan truncado

El plan original incluía, además, la legalización temporal de los dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA). El proyecto de ahora no incluye ninguna solución para los dreamers ni para los beneficiarios de TPS.

Horas tensas

Hasta este miércoles por la mañana el presidente no había asegurado que aceptaría el acuerdo y permanecía la duda si lo firmará el jueves , día en que vence el plazo establecido el pasado 26 de enero cuando las partes acordaron poner fin a un cierre de 35 días y financiar el gobierno por tres semanas.

Futuro incierto

El martes el presidente dijo "no estar feliz" con el acuerdo en principio al que había llegado la comisión bipartidista de legisladores el lunes. “ No puedo decir que estoy feliz. No puedo decir que esté entusiasmado”, indicó Trump a los reporteros durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.