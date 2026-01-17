Ice Manifestantes a favor y en contra de la ofensiva migratoria se enfrentan en Minneapolis Ha habido protestas todos los días desde que el Departamento de Seguridad Nacional intensificó la aplicación de las leyes de inmigración en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul al enviar a más de 2.000 agentes federales.

Video ICE Mineápolis: Récord de inmigrantes detenidos en la última semana

Manifestantes a favor y en contra de la última ofensiva migratoria de la administración Trump se enfrentaron en Minneapolis el sábado, mientras la oficina del gobernador anunciaba que las tropas de la Guardia Nacional se habían movilizado y estaban listas para ayudar a las fuerzas del orden estatales, aunque aún no se habían desplegado en las calles de la ciudad

Ha habido protestas todos los días desde que el Departamento de Seguridad Nacional intensificó la aplicación de las leyes de inmigración en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul al enviar a más de 2.000 agentes federales.

PUBLICIDAD

Un grupo numeroso de manifestantes se reunió en el centro de Minneapolis el sábado y se enfrentó a un grupo mucho más pequeño que se manifestaba en apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ahuyentaron a l grupo pro-ICE y obligaron al menos a un miembro a quitarse una camisa que consideraron inaceptable. Jake Lang, quien organizó la manifestación a favor de ICE, parecía herido al abandonar el lugar, con moretones y rasguños en la cabeza.

También se lanzaron bolas de nieve y globos de agua antes de que llegara un camión policial blindado y una policía de Minneapolis fuertemente equipada.

“Estamos aquí para demostrarles a los nazis, al ICE, al DHS y al MAGA que no son bienvenidos en Minneapolis”. “Fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro estado. Váyanse a casa”. dijo el manifestante local Luke Rimington

Agreden a activista de ultraderecha

El activista de derecha, Jake Lang, que fue indultado por los hechos del 6 de enero encabezó una pequeña protesta antiinmigratoria este sábado en Minneapolis, en medio de bajas temperaturas. La manifestación terminó con enfrentamientos cuando un grupo numeroso de contramanifestantes lo rodeó y lo agredió mientras intentaba retirarse.

La protesta ocurrió frente al juzgado federal Diana E. Murphy, en el centro de la ciudad. Jake Lang llegó al lugar al mediodía acompañado de unas diez personas. Sin embargo, en poco tiempo se reunieron varios cientos de personas para protestar contra él, ocupando ambos lados de la calle entre el juzgado y el Ayuntamiento.

Lang fue uno de los más de 1,600 indultados al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Convocó la protesta en un contexto de mayor tensión por el envío de agentes federales de inmigración a la ciudad.

PUBLICIDAD

Durante el acto, Lang lanzó consignas ofensivas contra inmigrantes y musulmanes. Al final, fue perseguido y golpeado por algunos manifestantes, resultó herido y huyó del lugar en un vehículo.

"¡Fuera ICE!"

En cuestión de minutos, enormes todoterrenos, camionetas pickup y minivans comienzan a partir, formando convoyes sin identificación que rápidamente se han convertido en imágenes temidas y comunes en las calles de Minneapolis, St. Paul y sus suburbios.

Los manifestantes también llegan temprano , desafiando el frío para pararse frente al recinto federal cercado, que alberga un tribunal de inmigración y oficinas gubernamentales. "¡Váyanse a casa!", gritan mientras los convoyes pasan rugiendo. "¡Fuera ICE!".

La situación suele empeorar al anochecer, cuando regresan los convoyes y los manifestantes a veces se enfadan más, sacudiendo vallas y, ocasionalmente, golpeando a los coches que pasan. Finalmente, los agentes federales marchan hacia ellos, disparando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras antes de detener al menos a unas cuantas personas.

La represión es apenas perceptible en algunas zonas, sobre todo en los barrios y suburbios más blancos y adinerados, donde los convoyes y el gas lacrimógeno son poco comunes. Incluso en barrios donde es común ver agentes de inmigración enmascarados, estos suelen moverse con una rapidez fantasmal, realizando arrestos y desapareciendo antes de que los manifestantes puedan congregarse en masa.

Aún así, el aumento se puede sentir en amplias franjas del área de Twin Cities , que alberga a más de 3 millones de personas.

PUBLICIDAD