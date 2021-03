Trump: la crisis en la frontera "va a empeorar en poco tiempo"

El expresidente Donald Trump criticó duramente este martes la que consideró una crisis en la frontera con México bajo la administración de su sucesor Joe Biden , ante el aumento significativo de la llegada de menores indocumentados no acompañados a Estados Unidos, advirtiendo que "empeorará".

Pero las cifras durante el gobierno de Donald Trump no fueron mucho mejores, a pesar de que el expresidente manejó con mano dura la inmigración, modificó reglamentos, levantó parcialmente el muro fronterizo y acometió la llamada política de 'tolerancia cero', con la cual separó a miles de familias que intentaban entrar a territorio estadounidense.

En el año fiscal 2018, los arrestos de menores no acompañados rozaron los 60,000 y en 2019 superaron los 80,000. Con esos números, Trump afirmaba que los menores inmigrantes no eran inocentes, sino que se estaban aprovechando "de los huecos en nuestro sistema".

En la entrevista con Fox News, Trump defendió sus políticas señalando que estaban funcionando "mejor que nunca" y aseguró que el proyecto bandera de su Gobierno, el muro con México , está "casi completo", pese a no estarlo.

"Tenían 20,000 soldados en nuestra frontera mientras estábamos construyendo el muro. Tenían 28,000 soldados que no permitían que la gente entrara a nuestro país, y también los detenían en su frontera norte con Honduras, El Salvador y Guatemala, los detenían para que no vinieran a México", afirmó Trump.

"Van a destruir nuestro país si no hacemos algo al respecto", declaró el expresidente.

Pide a sus seguidores que se vacunen

"Lo recomiendo (vacunarse), y se lo recomiendo a mucha gente que no quiere vacunarse, y mucha de esa gente votó por mi para ser honestos", afirmó Trump en una entrevista con Fox News.

Trump y su esposa, la exprimera dama Melania Trump , se vacunaron antes de abandonar el poder, aunque no lo hicieron público en su momento.

"Pero, de nuevo, tenemos nuestras libertades y tenemos que vivir con ello y eso también lo apoyo", afirmó Trump al referirse a la gente que ha decidido no vacunarse.

Una encuesta reciente de CBS News indicó que el 34 % de votantes republicanos no tiene intención de vacunarse y que un 24 % todavía lo está sopesando, mientras que entre los demócratas tan solo un 10% no quiere la vacuna y un 20% todavía está indeciso.

"No soy fan de Meghan Markle"

"No soy un fan de ella (Markle), las cosas que dice sobre la familia real, la reina (...) yo he conocido a la reina y pienso que la reina es una magnífica persona y no soy fan de Meghan", afirmó el exmandatario en la entrevista con Fox News.