"No son inocentes": Trump desconfía de los menores no acompañados que llegan a la frontera

El presidente Donald Trump parece no creer ni en los esfuerzos de otros países para controlar el flujo de indocumentados que llega a EEUU, ni en la inocencia de los menores que llegan solos a la frontera.

Por eso, este miércoles afirmó que el gobierno está "trabajando" en un plan para reducir la asistencia a países que, a su criterio, no hacen lo suficiente para frenar la inmigración de indocumentados a EEUU.

"Ellos (esos países) nos hacen saber que están haciendo lo posible por detener (la inmigración). Pero no lo están haciendo", dijo el presidente, quien no identificó ninguna nación en particular, aunque es lógico que considere entre ese grupo a México y a las que integran el llamado Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador).