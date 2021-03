Trump vs. Biden: qué hace ahora el gobierno con la nueva crisis de menores no acompañados cruzando la frontera

En febrero, la frontera entre Estados Unidos y México siguió contando a niños que llegaron solos en busca de protección. Fueron 3,603 (63%) más que en enero y las autoridades no esperan que para los próximos meses el número baje o se detenga en su escalada.

Las cifras durante el gobierno de Donald Trump no estuvieron mejores. La emergencia en la frontera fue declarada pero para frenar la migración a punta de levantar muros y modificar reglamentos para ajustarlos a su política de tolerancia cero.

En el año fiscal 2018, los arrestos de menores no acompañados rozaron los 60,000; en 2019, superaron los 80,000. Con esos números, el republicano aseguró que los Menores No Acompañados (UAC) no eran inocentes, sino que se estaban aprovechando "de los huecos en nuestro sistema".