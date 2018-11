En un primer mensaje en Twitter, Trump afirmó: "Emmanuel Macron sugiere construir su propio ejército para proteger a Europa de EEUU, China y Rusia. Pero fue Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo resultó eso para Francia? En París estaban empezando a aprender alemán antes de que llegara EEUU. ¡Paguen por la OTAN o no!", agregó.

"El problema es que Emmanuel tiene un índice de aprobación muy bajo en Francia, del 26%, y una tasa de desempleo de casi el 10%. Solo estaba tratando de llegar a otro tema. Por cierto, no hay país más nacionalista que Francia, gente muy orgullosa, ¡y con razón!", escribió.

Pero sus palabras no fueron solo un ataque personal. El presidente también amenazó con comenzar una guerra comercial con Francia al imponer aranceles a los productos de este país.

"En cuanto al comercio, Francia produce un excelente vino, pero también lo hace Estados Unidos. El problema es que Francia dificulta que Estados Unidos venda sus vinos en Francia y cobra grandes aranceles, mientras que EEUU facilita los vinos franceses y pone aranceles muy pequeños. No es justo, debe cambiar!".

Por ahora, no ha habido ninguna reacción oficial de Francia sobre estos ataques.

"Por cierto, cuando el helicóptero no pudo volar al primer cementerio en Francia debido a la casi nula visibilidad, sugerí ir en auto. El Servicio Secreto dijo NO, muy lejos del aeropuerto", dijo Trump, quien volvió a quejarse de que los medios no lo habían reportado, por lo que volvió a acusarlos de "fake news".