¿Se burló el Ejército francés de Trump? Mira este mensaje en Twitter y saca tus propias conclusiones

¿Y por qué no fue por tierra? Según la Presidencia, Trump no se desplazó de otro modo hacia el cementerio debido a que "no quería causar ese tipo de interrupciones inesperadas en la ciudad y su gente", dijo en un comunicado la secretaria de Prensa, Sarah Huckabee Sanders.

"¿El presidente @realDonald Trump no se presenta debido a las gotas de lluvia? Esos veteranos que el presidente no se molestó en honrar lucharon bajo la lluvia, en el barro, en la nieve y muchos murieron en las trincheras por la causa de la libertad. La lluvia no los detuvo y no debería haber detenido a un presidente estadounidense".