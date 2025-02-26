Corte Suprema pausa la orden para que el gobierno de Trump libere miles de millones de dólares en ayuda exterior

La Corte Suprema de Estados Unidos pausó este miércoles la orden judicial para que el gobierno de Donald Trump libere cerca de $2,000 millones en concepto de ayuda exterior que el presidente bloqueó al inicio de su mandato.

El juez de distrito estadounidense Amir H. Ali le había dado esta semana menos de dos días para hacerlo, antes de la medianoche de este miércoles, al considerar que la administración no había dado señales de cumplir con las órdenes de su tribunal de hace casi dos semanas para descongelar dichos recursos.

Pero este miércoles, horas antes de que se cumpliera el plazo, abogados del gobierno solicitaron a la Corte Suprema que interviniera de urgencia en el caso.

Finalmente, el presidente de la corte, John Roberts, emitió una breve orden en la que dejó la descongelación de fondos en suspenso hasta que el tribunal tenga la oportunidad de analizar el caso más a fondo y pronunciarse. Pidió a los demandantes que respondan antes del mediodía del viernes, y será entonces cuando la Corte Suprema decidirá los próximos pasos.

Victoria temporal para Trump sobre el bloqueo de ayuda estadounidense en el exterior

El magistrado Ali había respondido previamente a la demanda presentada por organizaciones sin fines de lucro sobre el corte de la asistencia en el extranjero a través de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado.

El 13 de febrero, el mismo juez había ordenado al gobierno que, al menos temporalmente, retomara el flujo de fondos, incluso para cumplir con sus proyectos de ley.

A pesar de la orden, el personal de USAID y las organizaciones afectadas aseguraron que no sabían de ningún pago que se hubiera recibido desde entonces.

Los grupos sin fines de lucro y empresas que reciben dinero federal para trabajar en el extranjero que presentaron la demanda alegaron que este congelamiento de ayuda exterior viola la ley federal y que ha obligado a cortar el financiamiento incluso de los programas más urgentes que salvan vidas en otros países.

El corte a los fondos se produjo tras una orden ejecutiva firmada por Trump el mismo día en que asumió su cargo, y que estaba dirigida a lo que describió como programas que derrochan dinero y que no corresponden con sus objetivos de política exterior.

Entonces anunció lo que sería una revisión de 90 días, programa por programa de asistencia exterior, para determinar cuáles merecían continuar. Sin embargo, en la práctica, cortó todos los fondos de asistencia exterior casi de la noche a la mañana.

La congelación de fondos ha detenido miles de programas financiados por Washington en el extranjero, mientras que el gobierno y los miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por el millonario Elon Musk para recortar el gasto federal han sacado del trabajo a la mayoría del personal de USAID mediante licencias forzadas y despidos.

El gobierno cifra sus recortes previstos para USAID y la cooperación exterior estadounidense

Precisamente, el gobierno de Trump dijo este miércoles que eliminará específicamente más del 90% de los contratos de ayuda exterior de USAID y $60,000 millones en asistencia estadounidense en todo el mundo.

Los recortes detallados por el gobierno dejarían pocos proyectos sobrevivientes de USAID para quienes intentan salvarlos en los tribunales.

Las cifras reveladas por el gobierno en un memorando dan una idea de la escala de la retirada del gobierno de la ayuda y la asistencia para el desarrollo de EEUU en el extranjero, tras décadas en las que la ayuda exterior ha contribuido también a los intereses estadounidenses estabilizando a otros países y economías y construyendo alianzas.

El memorándum decía que el gobierno está “eliminando un desperdicio significativo derivado de décadas de deriva institucional”. Se planean más cambios en la forma en que USAID y el Departamento de Estado entregan asistencia exterior, se lee en el texto, “para usar el dinero de los contribuyentes sabiamente para promover los intereses estadounidenses”.

