Juez federal da ultimátum al gobierno de Trump para descongelar los fondos destinados a la ayuda exterior de EEUU

Un juez federal dio este martes a la administración del presidente Donald Trump menos de dos días para liberar miles de millones de dólares en ayuda exterior estadounidense, que el presidente bloqueó de forma unilateral al inicio de su mandato.

El juez de distrito estadounidense Amir H. Ali afirmó, en términos no usuales, que la administración no había dado señales de cumplir con las órdenes de su tribunal de hace casi dos semanas para la liberación de los recursos.

Si el gobierno no cumpliera con la orden del juez, se entraría al territorio desconocido de una crisis constitucional.

La orden del juez viene tras una demanda presentada por organizaciones sin fines de lucro sobre el corte de la asistencia extranjera a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Estado (USAID).

Los grupos sin fines de lucro y las empresas que reciben dinero federal para trabajar en el extranjero que presentaron la demanda alegan que el congelamiento viola la ley federal y ha cortado el financiamiento incluso para los programas más urgentes que salvan vidas en el extranjero.

Esos socios estatales y de USAID dicen que la administración los ha engañado con miles de millones de dólares en dinero que ya les deben, obligándolos a despedir a decenas de miles de empleados y empujando a algunas organizaciones a la ruina financiera.

El 13 de febrero, el juez Ali había ordenado a la administración que, al menos temporalmente, retomara el flujo de fondos, incluso para cumplir con sus proyectos de ley.

A pesar de la orden, el personal de USAID y las empresas y grupos sin fines de lucro dicen que no saben de ningún pago que se haya recibido.

"No estoy seguro de por qué no puedo obtener una respuesta directa de su parte sobre esto: ¿Está al tanto de un descongelamiento del desembolso de fondos para esos contratos y acuerdos que fueron congelados antes del 13 de febrero?", preguntó el juez a Indraneel Sur, el abogado del gobierno. "¿Está al tanto de las medidas adoptadas para liberar esos fondos?".

" No estoy en condiciones de responder a eso", dijo Sur.

El caso había sido presentado por la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA y el Consejo de Salud Global, que representan a organizaciones de salud que reciben fondos estadounidenses para trabajar en el extranjero. Le habían pedido a Ali que declarara que la administración Trump había desacatado su orden anterior.

Es la segunda vez que un juez determina que la administración Trump no cumplió una orden judicial.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, John McConnell, en Rhode Island, también determinó este mes que la administración no había descongelado completamente las subvenciones y préstamos federales dentro de Estados Unidos, incluso después de bloquear planes radicales para una pausa en billones de dólares en el gasto gubernamental.