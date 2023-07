Estos son los tres empleados de Trump involucrados en el caso de los documentos de Mar a Lago

En los documentos judiciales este encargado de telecomunicaciones sale identificado como Empleado de Trump 4 y ha sido identificado en varios medios como Yuscil Taveras. Según los documentos, Taveras dijo que no podía borrar las imágenes, pero De Oliveira lo presionó, asegurando que eran órdenes del jefe. No está claro qué ocurrió después, aunque por el momento Taveras no figura como acusado.