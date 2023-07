Nuevos cargos contra Trump: en qué consisten y en qué cambian el proceso por los papeles de Mar-a-Lago

El expresidente ha negado su existencia. “No había ningún documento”, dijo a Fox News el mes pasado. “Esa fue una gran cantidad de papeles y todo lo demás hablando de Irán y otras cosas”. “Y puede haber sido retenido o no, pero eso no era un documento. No tenía un documento, per se. No había nada que desclasificar. Estas fueron historias de periódicos, historias de revistas y artículos”, dijo a la cadena, citado por CNN.