Ted Cruz critica un video de las Fuerzas Armadas de EEUU por su "falta de masculinidad"

Las Fuerzas Armadas han tenido que inhabilitar los comentarios del video de la oficial Malonelord en YouTube porque "violaban su política de redes sociales y no estaban alineados con sus valores". La grabación tiene más de un millón de visitas en esa plataforma, con 46,000 "no me gusta" y solo 1,000 "me gusta", según informa el medio especializado Army Times.