Gobierno de Trump evade preguntas de potencial ataque a Venezuela mientras Cabello lo califica de “vendedera de humo”

Video Las principales características de los tres buques militares que EEUU envió a costas de Venezuela

Tras días sin pronunciarse sobre la polémica, el gobierno de Donald Trump habló este jueves sobre la controversia causada en torno a su despliegue militar en aguas del Caribe para hacer frente al tráfico de drogas en el que, asegura Washington, está involucrado el gobierno de Venezuela.

"Muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas del gobierno, y el presidente (Trump) está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando le preguntaron si el gran volumen del despliegue (se reportó que hay tres destructores, tres buques de transporte anfibio, un crucero lanzamisiles, un submarino de propulsión nuclear y unos 4,500 militares) apunta a que Trump está considerando atacar instalaciones militares en Venezuela, Leavitt se limitó a responder que no se adelantará "al presidente con respecto a ninguna acción militar".

"Como he dicho antes desde este podio, el régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cartel. Ha sido acusado en EEUU de tráfico de drogas a nuestro país", insistió la portavoz.

Horas antes, sin embargo, el gobierno venezolano ironizó con este hipotético ataque militar y aseguró que todo es una “vendedera de humo” usada por parte de la oposición en el país para asustar a la población.

“Los palangristas de María Corina Machado le metieron terror a su propia gente, andan diciendo desde el 8 de agosto que ‘mañana, mañana’ (llegan al país los buques de EEUU y no llegan, no llegan, ¿dónde están?”, dijo el miércoles el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, entre risas del público de su programa semanal emitido en la televisión estatal VTV.

“Lo que sí es una mamadera de gallo es la vendedera de humo, porque están engañando a su gente una vez más (…). ¿Qué va a pasar? Que los volvieron a engañar”, agregó.

¿Dónde se encuentran los buques estadounidenses que preveían desplegarse frente a la costa de Venezuela?

Lo cierto es que Cabello no es el único que ha expresado sus dudas sobre el paradero actual de los buques estadounidenses, del que medios reportaron ya el pasado 15 de agosto que serían desplegados en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

PUBLICIDAD

A esta incertidumbre contribuyen los escasos datos oficiales emitidos desde el gobierno y a que casi toda la información se conozca por filtraciones de funcionarios a medios de comunicación.

La Armada publicó esta semana algunas fotos de la tripulación a bordo de uno de los barcos que se ha reportado como parte del operativo, y que fueron tomadas entre el 22 y el 25 de agosto.

Sin embargo, el hecho de que el gobierno asegurara en las descripciones de las imágenes que el buque "se encuentra en el océano Atlántico durante un despliegue programado de manera regular" no ayudó a aclarar su ubicación concreta ni destino.

Tampoco contribuyó a aclarar el paradero de la expedición militar que el gobierno de EEUU anunciara sin dar explicaciones que cancelaba la llegada del primero de sus buques prevista para este jueves a las aguas territoriales de Curazao, y que tan solo un día antes había sido anunciado por el propio primer ministro de esta isla caribeña situada frente a la costa de Venezuela.

Pero este jueves, el nuevo jefe de operaciones navales de la Armada, Daryl Caudle, confirmó ante la prensa que buques estadounidenses se dirigen a aguas sudamericanas para apoyar “operaciones y misiones” relacionadas con Venezuela que involucran a carteles de la droga.

"El objetivo es que yo, como jefe de operaciones navales, proporcione a los comandantes combatientes fuerzas que puedan emplear para brindarles opciones al presidente y al secretario de Defensa", declaró.

Caudle expresó su preocupación por el hecho de que algunos venezolanos puedan estar vinculados a grandes operaciones de narcotráfico. Sin embargo, se negó a dar más detalles sobre los objetivos militares estadounidenses, afirmando que gran parte de la información es clasificada.

PUBLICIDAD

Venezuela se prepara para un nuevo alistamiento de milicianos voluntarios

Pese a sus propias bromas, Cabello aseguró que “ninguna amenaza del imperialismo” es tomada como un juego por el gobierno venezolano.

“Nosotros no subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (…). ¿Nos preparamos para lo peor? Siempre. Eso es una condición nuestra para enfrentar lo que venga, por muy duro que sea”, dijo el número dos del chavismo.

El ministro insistió en que “las agresiones y amenazas siempre han estado presentes”, pero aseguró que el país “está preparado para el peor escenario” y puso como ejemplo el alistamiento voluntario de milicianos al que está llamando su gobierno.

“Nuestro pueblo, nuestros compañeros, mujeres y jóvenes han dado un paso al frente para defender la patria de la agresión que sea”, declaró Cabello, quien volvió a decir que los venezolanos “desbordaron los puntos” de inscripción durante la primera jornada de reclutamiento el pasado fin de semana, y que volverá a repetirse este viernes y sábado “en más de mil puntos” dispuestos en el país.

La oposición venezolana, sin embargo, calificó de fracaso el inicio del alistamiento, publicando imágenes de plazas completamente vacías y pidiendo a la población que ignorara el llamamiento del gobierno para alistarse en la milicia, un cuerpo compuesto por civiles voluntarios sin formación militar.

Venezuela y Colombia refuerzan su frontera con operativo antidrogas

Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este jueves que ordenó militarizar su frontera con Venezuela, sumándose así a la inicativa de Maduro, quien envió el pasado lunes unos 15,000 militares a la misma zona limítrofe como parte de un operativo antidrogas.

PUBLICIDAD

“Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano”, escribió Petro en su cuenta de X.

“Tenemos 25,000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, agregó.

"Aquí sí combatimos el narcotráfico, aquí sí combatimos las narcobandas en todos los frentes", declaró el lunes el ministro venezolano Cabello al anunciar su despliegue, precisamente en un momento en el que EEUU acusa a Maduro de encabezar el Cártel de los Soles.

La noticia causó cierta polémica entre quienes consideran en Colombia que reforzar la seguridad fronteriza en cooperación con el gobierno de Maduro podría interpretarse como una colaboración con una organización terrorista, tal y como EEUU tiene catalogado al citado cártel.

Petro, sin embargo, niega la existencia de este grupo de narcotráfico. "El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", dijo este lunes.

El mandatario colombiano volvió a dejar clara su postura sobre el despliegue militar de EEUU en el Caribe cuando, al anunciar este jueves la militarización de su frontera, lo hizo en redes respondiendo a la publicación de una entrevista en el medio Sputnik con el exoficial del FBI Larry Johhson, en la que asegura que la acusación de EEUU a Venezuela “es un disparate” y que se trata de “un pretexto” para “hacerse con el control del petróleo venezolano”.

PUBLICIDAD



Vea también: