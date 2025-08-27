Las primeras imágenes del despliegue militar de EEUU en el Atlántico rumbo a aguas cercanas a Venezuela
Las fotos suponen la primera evidencia gráfica de una movilización dirigida a frenar el narcotráfico, según la Casa Blanca, que apenas ha ofrecido información oficial sobre este operativo denunciado por Caracas como una clara amenaza.
En un cuentagotas continuo de acciones que van dando cuenta estos días de la escalada de tensión entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro, el ejército estadounidense publicó este miércoles las primeras imágenes de uno de sus buques que se dirige a patrullar en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.
Las fotografías fueron tomadas en el navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, desde su salida del puerto de Norfolk en Virginia el día 22 hasta el pasado lunes, cuando navegaban por un punto del océano Atlántico no identificado.
En las imágenes se ve a militares operando aeronaves, realizando ejercicios con fusiles y cargando lanzamisiles durante una simulación en la cubierta del barco, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.
Las fotos suponen la primera evidencia gráfica de un despliegue del que la Casa Blanca apenas ha ofrecido información oficial.
El gobierno de Trump inició la semana pasada esta movilización de sus buques a la región sur del Caribe con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico, según dijo la Casa Blanca. Maduro, por su parte, lo interpretó como una clara amenaza y respondió con su propio despliegue de la Armada y de millones de milicianos.
Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.
¿Qué se sabe del resto de buques desplegados por EEUU en el Caribe?
Junto al USS Iwo Jima, componen el escuadrón anfibio los buques USS San Antonio y USS Fort Lauderdale. En ellos viajan 4,500 militares a bordo.
Después se unieron el crucero de misiles guiados USS Lake Erie y el submarino nuclear de ataque rápido el USS Newport News, que según Reuters podrían llegar a la región a inicios de la próxima semana.
Todos ellos se suman a los tres destructores estadounidenses de misiles guiados Aegis USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, que se espera que permanezcan en el Caribe durante “varios meses”, según reportes de prensa, y que hasta hace poco estaba previsto que llegaran a aguas territoriales de Curazao.
Según anunció el lunes Gilmar Pisas, primer ministro de esta isla caribeña situada frente a la costa de Venezuela, se esperaba que el USS Jason Dunham arribara a su territorio este mismo jueves.
Sin embargo, Curazao notificó el martes que la llegada del buque había sido cancelada, sin explicarse los motivos que llevaron a EEUU a tomar esta decisión.
“El consulado de EEUU informó al gobierno de Curazao que, en definitiva, el USS Jason Dunham no visitaría las aguas territoriales de Curazao. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud para que otro buque de guerra visite nuestro puerto”, dijo el Ejecutivo en un comunicado.
"No hay espacio para el miedo", responde Venezuela a EEUU
El gobierno venezolano reiteró este miércoles que no tiene temor al despliegue de EEUU, que califica como una agresión a su soberanía.
Nicolás Maduro denunció que el envío de un submarino nuclear supondría la violación del Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.
“Nunca se había amenazado a ningún país” de la región “con un submarino nuclear”, declaró el líder venezolano, quien agregó que a su país “no lo va a parar nadie”.
“No nos creemos más que nadie porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie”, agregó.
En la misma línea se manifestó su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien afirmó que en Venezuela “no hay espacio para el miedo”
“No faltará alguien que empiece a decir (que) están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo”, dijo este miércoles Padrino, quien acusó al “imperialismo norteamericano” de “tratar de fabricar una mentira” y de imponer un relato para que el mundo crea “que el Estado venezolano funciona como un narcoestado”.
Venezuela amplia los puntos de reclutamiento de milicianos voluntarios
Padrino anunció también que se ampliará el número de puntos de registro para la segunda jornada de alistamiento voluntario de milicianos, que se celebrará este viernes y sábado próximos.
En total, habrá “más de 1,000 puntos” para atender a los venezolanos que respondan a la convocatoria de Maduro para hacer frente a lo que denuncia como una amenaza de EEUU.
“Allí vamos a estar, en plazas principales, en plazas Bolívar, en otros espacios emblemáticos”, dijo Padrino, para decir “no al imperialismo, no a la mentira, no a la manipulación, no a la agresión militar y no al intervencionismo”.
Aunque el gobierno de Maduro calificó la primera jornada de alistamiento celebrada el pasado fin de semana como un “éxito”, la oposición venezolana aseguró que la iniciativa fue un absoluto fracaso y los puntos de reclutamiento estaban completamente vacíos.
La Milicia Boliviariana, aunque forma parte de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, está formada por civiles voluntarios tras su creación en 2009 por el expresidente Hugo Chávez.
Tras conocerse el despliegue militar de EEUU, Maduro anunció que desplegaría buques, patrullas navales y drones en sus aguas territoriales, además de unos 4,5 millones de milicianos en todo el país.
Vea también: