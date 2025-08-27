Las primeras imágenes del despliegue militar de EEUU en el Atlántico rumbo a aguas cercanas a Venezuela

Video Las principales características de los tres buques militares que EEUU envió a costas de Venezuela

Las fotografías fueron tomadas en el navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, desde su salida del puerto de Norfolk en Virginia el día 22 hasta el pasado lunes, cuando navegaban por un punto del océano Atlántico no identificado.

PUBLICIDAD

En las imágenes se ve a militares operando aeronaves, realizando ejercicios con fusiles y cargando lanzamisiles durante una simulación en la cubierta del barco, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

Tripulantes del buque de asalto anfibio estadounidense USS Iwo Jima cargan un lanzamisiles de fuselaje rodante mientras navegan en el océano Atlántico, el 25 de agosto de 2025. Imagen US Navy / Andrew Eggert



Las fotos suponen la primera evidencia gráfica de un despliegue del que la Casa Blanca apenas ha ofrecido información oficial.

El gobierno de Trump inició la semana pasada esta movilización de sus buques a la región sur del Caribe con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico, según dijo la Casa Blanca. Maduro, por su parte, lo interpretó como una clara amenaza y respondió con su propio despliegue de la Armada y de millones de milicianos.

¿Qué se sabe del resto de buques desplegados por EEUU en el Caribe?

Junto al USS Iwo Jima, componen el escuadrón anfibio los buques USS San Antonio y USS Fort Lauderdale. En ellos viajan 4,500 militares a bordo.

Después se unieron el crucero de misiles guiados USS Lake Erie y el submarino nuclear de ataque rápido el USS Newport News, que según Reuters podrían llegar a la región a inicios de la próxima semana.

Marines en el buque de asalto anfibio estadounidense USS Iwo Jima disparan un mortero durante una misión de fuego simulado en el hangar mientras navegan en el océano Atlántico, el 25 de agosto de 2025. Imagen US Navy / Andrew Eggert



Todos ellos se suman a los tres destructores estadounidenses de misiles guiados Aegis USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, que se espera que permanezcan en el Caribe durante “varios meses”, según reportes de prensa, y que hasta hace poco estaba previsto que llegaran a aguas territoriales de Curazao.

Según anunció el lunes Gilmar Pisas, primer ministro de esta isla caribeña situada frente a la costa de Venezuela, se esperaba que el USS Jason Dunham arribara a su territorio este mismo jueves.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Curazao notificó el martes que la llegada del buque había sido cancelada, sin explicarse los motivos que llevaron a EEUU a tomar esta decisión.

“El consulado de EEUU informó al gobierno de Curazao que, en definitiva, el USS Jason Dunham no visitaría las aguas territoriales de Curazao. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud para que otro buque de guerra visite nuestro puerto”, dijo el Ejecutivo en un comunicado.

Un AV-8B Harrier aterriza en la cubierta del buque de asalto anfibio estadounidense USS Iwo Jima mientras navega en el océano Atlántico, el 24 de agosto de 2025. <br> Imagen US Navy / Andrew Eggert

"No hay espacio para el miedo", responde Venezuela a EEUU

El gobierno venezolano reiteró este miércoles que no tiene temor al despliegue de EEUU, que califica como una agresión a su soberanía.

Nicolás Maduro denunció que el envío de un submarino nuclear supondría la violación del Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

Tripulantes del buque de asalto anfibio estadounidense USS Iwo Jima cargan un misil RIM-7 NATO Sea Sparrow mientras navegan en el océano Atlántico, el 25 de agosto de 2025. Imagen US Navy / Andrew Eggert

“Nunca se había amenazado a ningún país” de la región “con un submarino nuclear”, declaró el líder venezolano, quien agregó que a su país “no lo va a parar nadie”.

“No nos creemos más que nadie porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie”, agregó.

En la misma línea se manifestó su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien afirmó que en Venezuela “no hay espacio para el miedo”

“No faltará alguien que empiece a decir (que) están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo”, dijo este miércoles Padrino, quien acusó al “imperialismo norteamericano” de “tratar de fabricar una mentira” y de imponer un relato para que el mundo crea “que el Estado venezolano funciona como un narcoestado”.

Helicóptero MH-60-S Seahawk en la cubierta del buque de asalto anfibio estadounidense USS Iwo Jima, el 24 de agosto de 2025. <br> Imagen US Navy / Andrew Eggert

Venezuela amplia los puntos de reclutamiento de milicianos voluntarios

Padrino anunció también que se ampliará el número de puntos de registro para la segunda jornada de alistamiento voluntario de milicianos, que se celebrará este viernes y sábado próximos.

PUBLICIDAD

En total, habrá “más de 1,000 puntos” para atender a los venezolanos que respondan a la convocatoria de Maduro para hacer frente a lo que denuncia como una amenaza de EEUU.

“Allí vamos a estar, en plazas principales, en plazas Bolívar, en otros espacios emblemáticos”, dijo Padrino, para decir “no al imperialismo, no a la mentira, no a la manipulación, no a la agresión militar y no al intervencionismo”.

Un artillero en ek buque de asalto anfibio estadounidense USS Iwo Jima carga un misil RIM-7 NATO Sea Sparrow en un lanzador en la cubierta mientras navegan en el océano Atlántico, el 25 de agosto de 2025. Imagen US Navy / Andrew Eggert

Aunque el gobierno de Maduro calificó la primera jornada de alistamiento celebrada el pasado fin de semana como un “éxito”, la oposición venezolana aseguró que la iniciativa fue un absoluto fracaso y los puntos de reclutamiento estaban completamente vacíos.

La Milicia Boliviariana, aunque forma parte de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, está formada por civiles voluntarios tras su creación en 2009 por el expresidente Hugo Chávez.

Tras conocerse el despliegue militar de EEUU, Maduro anunció que desplegaría buques, patrullas navales y drones en sus aguas territoriales, además de unos 4,5 millones de milicianos en todo el país.

Vea también: