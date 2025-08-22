Cuál es el poder real de los buques de guerra desplegados por EEUU frente a la costa de Venezuela

Video Las principales características de los tres buques militares que EEUU envió a costas de Venezuela

El despliegue de buques de guerra de Estados Unidos esta semana en aguas internacionales del Caribe frente a la costa de Venezuela continúa crispando la relación entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro.

Aunque la Casa Blanca aseguró que la operación tiene como objetivo detener la entrada de drogas a EEUU y que considera que el “régimen de Maduro” es “un cartel del narcotráfico, las críticas del gobierno venezolano y de otros en la región continúan frente a lo que consideran una amenaza a su soberanía.

Los líderes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) —formada por Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, entre otros países— denunciaron este miércoles lo que califican como un despliegue “disfrazado de operaciones antidrogas (que) representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas que consagran el respeto a la soberanía".

“Estamos viviendo una coyuntura de frenesí enloquecido, de amenazas a granel. Lanzan amenaza, por aquí, lanza otra amenaza por allá, los que se creen dueños del mundo", criticó Maduro, quien llamó a los "pueblos" del mundo a pronunciarse en favor de Venezuela y dijo que un "ataque" a su país es un "ataque a toda América Latina y el Caribe".

"La amenaza del uso de la fuerza y el uso de la fuerza está prohibido por Naciones Unidas. Y alentar cambio de régimen de un país sobre otro está prohibido y condenado por Naciones Unidas", subrayó Maduro, quien el lunes anunció que desplegaría 4,5 millones de milicianos en todo el país como respuesta a la acción militar de Washington.

Pero, entre tanta polémica causada por el despliegue de buques de EEUU, ¿cuáles son sus características y qué tan poderosos son para ser considerados una amenaza real para Venezuela y otros países de la región?

¿Cómo son los buques y otros equipos y efectivos enviados por Washington al sur del Caribe?

El gobierno de Trump ha sido extremadamente cauteloso a la hora de divulgar información sobre esta operación militar, por lo que la mayoría de datos sobre el equipamiento destinado es conocido por reportes de medios de comunicación que citaron fuentes confidenciales del Departamento de Defensa. No existe, hasta ahora, información oficial.

Está previsto el despliegue de, al menos, un submarino de ataque y varios aviones espías P-8, capaces de rastrear submarinos y buques de superficie a grandes distancias mediante radares y sensores avanzados.

La agencia Reuters reportó este miércoles que también se dirige a la zona un escuadrón anfibio con 4,500 militares a bordo, de los que 2,200 son marines. El escuadrón está formado por los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale, que podrían llegar frente a las costas venezolanas este domingo.

Sin embargo, los elementos del operativo que llamaron más la atención son tres destructores de misiles guiados Aegis, que se prevé que lleguen a lo largo de esta semana a su destino y permanezcan allí durante “varios meses”.

El sistema de combate Aegis de estos buques es un sistema de radar y control de fuego integrado que puede rastrear y guiar misiles contra múltiples objetivos simultáneamente.

Está compuesto por un radar multifunción de matriz en fase, sistemas avanzados de guerra antiaérea y antisubmarina, un sistema de radar de superficie y el sistema de armas Tomahawk, según el sitio web de la Armada de EEUU.

Los tres destructores son de clase Arleigh Burke, que están equipados con misiles de lanzamiento vertical ASROC, Tomahawak, torpedos MK-46, sistema de armas de aproximación, cañón MK 45 de 5 pulgadas, y el misil Sea Sparrow evolucionado, entre otros.

Cada uno de ellos tiene capacidad para una tripulación de 329 personas. Con una velocidad superior a 30 nudos (unos 56 km/h), pueden desplazar entre 8,000 y casi 10,000 toneladas.

El USS Sampson es uno de los tres buques desplazados rumbo al sur del Caribe. Fue de los primeros destructores en contar con hangares para helicópteros, y tiene un sistema de lanzamiento vertical de 96 celdas, que puede cargarse con una diversa combinación de armas.

El USS Jason Dunham, por su parte es uno de los buques de guerra más nuevos de la Armada desde que entrara en servicio en 2010. El USS Gravely, por último, cuenta al igual que los otros dos destructores con la capacidad de emplear misiles Tomahawk de ataque terrestre o interceptar amenazas balísticas entrantes.

Además de operaciones de inteligencia y vigilancia, los recursos navales podrían utilizarse también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se llegara a tomar una decisión, según los reportes de medios.

¿Cuál es el objetivo y el poder real de los elementos desplegados por EEUU frente a Venezuela?

Los buques y el resto de elementos que conforman el despliegue de EEUU “representan una formidable fuerza disuasoria ante posibles adversarios. Además de combatir el narcotráfico, su presencia envía un mensaje contundente al hemisferio occidental”, destacó el diario Miami Herald.

“Si bien el propósito declarado del despliegue es la lucha contra el narcotráfico, la operación destaca la capacidad de la Armada para desplegar poderosos activos en una región políticamente sensible con poca antelación”, agregó.

Víctor Gaviria, politólogo y experto en seguridad y defensa nacional, valoró que los buques “tienen capacidades aéreas, terrestres y marinas, en los tres niveles, tiene la posibilidad de usar misiles que podrían llegar a cualquier punto de Venezuela, si fuera el caso”, dijo en declaraciones a France 24.

Sin embargo, cree que el verdadero valor y diferencia respecto a otros despliegues en el pasado están en el escuadrón anfibio que viaja con miles de efectivos a bordo.

“Creo que ahí está el tema, porque son militares con capacidades de despliegue anfibio, para llegar a una invasión terrestre”, opinó.

Sea como fuere, Gaviria coincide en que hacer frente al tráfico de drogas no es en absoluto el único objetivo de esta acción de Washington.

“Claramente, este despliegue no está hecho para luchar contra el narcotráfico (…). La guerra contra el narcotráfico acaba siendo una excusa, porque el Caribe no es la única ruta que se usa (…). No se puede hacer desde un despliegue militar en la zona del Caribe. Si no, hace rato que habría traído buenos resultados”, declaró.

“No sé si el objetivo es invadir, pero si amenazar. Creo que es el objetivo”, concluyó.

