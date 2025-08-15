"Más de 4,000 marines": se conocen nuevos detalles sobre el despliegue de fuerzas militares de EEUU en el Caribe Sur

Video Trump vuelve a la propaganda patriótica de las Guerras Mundiales para alistar agentes de ICE

Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas militares en el Caribe Sur en respuesta a la amenaza que el gobierno de Donald Trump dice que representan los carteles de la droga latinoamericanos para la seguridad del país, de acuerdo a reportes de la agencia de noticias Reuters y la cadena CNN.

La medida sigue la política del gobierno de Trump que incluye la lucha contra los carteles de la droga entre sus prioridades de seguridad nacional y ocurre días después de reportes del diario The New York Times y The Wall Street Journal indicando que el presidente giró una directriz "secreta" autorizando al Pentágono a considerar el uso de la fuerza militar contra los carteles del narcotráfico en territorio extranjero . Los informes de prensa citan la posibilidad de acciones armadas específicas contra grupos del narcotráfico y pandillas en México y Venezuela, considerados por la Casa Blanca como organizaciones terroristas.



“La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los carteles”, dice el reporte del Times.

Buques aviones y submarinos para combatir el narcotráfico

El gobierno de Trump designó en febrero como grupos terroristas a los carteles Jalisco Nueva Generación, Cartel del Noreste, Nueva Familia Michoacana y Cartel del Golfo así como la pandilla Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en Venezuela y la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador.

Según indicó el Departamento de Estado y del Tesoro, la medida provee “herramientas adicionales” a las agencias de seguridad federales para combatir a esas organizaciones criminales.

Una de las fuentes anónimas consultadas por Reuters dijo que los activos militares desplegados incluirían varios aviones espía P-8 Poseidón y al menos un submarino nuclear.

Un reporte posterior de CNN, citando dos funcionarios del Departamento de Defensa dice que también se desplegarán más de 4,000 infantes de marina y efectivos del Grupo Anfibio Iwo Jima y la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina.

Según la cadena de noticias, el Comando Sur también desplegará "varios destructores y un crucero con misiles guiados".

Demostración de fuerza

Una de las fuentes consultadas por Reuters indicó que el proceso duraría varios meses y que el plan prevé operaciones en espacio aéreo y aguas internacionales, pero uno de los funcionarios consultados por CNN dijo que el despliegue es una demostración de fuerza.

La presencia de los activos militares en la región, sin embargo, da a los comandantes militares múltiples alternativas si Trump ordena una acción militar.

En marzo, las fuerzas armadas estadounidenses desplegaron destructores en las aguas circundantes a la frontera sur en apoyo a la misión de seguridad fronteriza del Comando Norte de Estados Unidos.

Este nuevo despliegue, sin embargo, estará bajo el Comando Sur durante al menos los próximos meses, dijo uno de los funcionarios consultados por CNN.

Un memorando emitido en marzo por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordena a su departamento a “cerrar nuestras fronteras, repeler formas de invasión, como la migración masiva ilegal, el narcotráfico, el tráfico y la trata de personas, y otras actividades delictivas, y deportar a los inmigrantes indocumentados en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional".

