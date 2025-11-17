EEUU designará al Cartel de los Soles como organización terrorista: ¿combate a la droga o preludio de una acción militar en Venezuela?

Estados Unidos dijo que designará al Cartel de los Soles —con el que vincula al mandatario venezolano— como una organización terrorista extranjera. Este paso escala la tensión con el país sudamericano y, según expertos, no autoriza legalmente el uso de la fuerza, pero podría ser el preludio de una acción militar.

El anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, se dio horas después de que fuerzas estadounidenses atacaron otra vez una supuesta 'narcolancha' en aguas del Pacífico en medio de lo que Washington llama un conflicto armado contra el narcotráfico. Tres personas murieron en este ataque, lo que elevó a por lo menos 83 los fallecidos en estas operaciones que expertos en Derecho Internacional consideran como "ejecuciones extrajudiciales".

PUBLICIDAD

Además, en la definición tradicional de "conflicto armado" ambas partes tienen que participar en un intercambio de disparos o uso de armas. En los más de 20 ataques, la Armada de Estados Unidos no ha hablado de enfrentamiento.

Los operativos para supuestamente frenar la droga que sale de Sudamérica se han concentrado en aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela, donde Estados Unidos ha amasado una inmensa presencia con la llegada reciente de su portaaviones más avanzado y el despliegue de aviones caza y otras naves en el aeropuerto de una vieja base militar en Puerto Rico.

No queda claro cuál es el objetivo final de Estados Unidos. Trump ha dicho que buscar frenar el flujo de drogas, pero su gobierno ha puesto más el foco en el fentanilo, que cruza mayormente por la frontera y no en lanchas desde Sudamérica. También ha dicho que no irá a una guerra con Venezuela, pero que cree que están contados los días de Nicolás Maduro en el poder.

La semana pasada dijo que "más o menos" había decidido qué hacer con respecto a Venezuela. Esto tras informes sobre que en la Casa Blanca hubo reuniones en las que se presentaron opciones para una posible intervención militar en ese país. "No puedo decirte cuál será, pero más o menos ya decidí", dijo a periodistas.

Estados Unidos ya había puesto en julio al Cartel de los Soles dentro de una designación terrorista por presuntamente ayudar a la pandilla venezolana Tren de Aragua y al mexicano Cartel de Sinaloa. El Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa fueron puestos en febrero dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras o FTO en inglés en la que se incluirá al Cartel de los Soles desde el 24 de noviembre.

PUBLICIDAD

En la práctica, designar a un grupo como una organización terrorista extranjera prohíbe que se le dé ayuda material o recursos en Estados Unidos, se le congele sus fondos en el sistema financiero estadounidense y se le bloquee la entrada al país o se le remueva de su territorio.

"Esa designación, bajo la ley estadounidense, no autoriza el uso de la fuerza o de manera alguna convierte a un objetivo en un objetivo legal. (...) La designación de organización terrorista extranjera no confiere autoridad legal alguna para usar la fuerza militar. Pero, como un asunto político, la designación es significativa y puede allanar el camino para una acción como esa", dijo a Univision Noticias Brian Finucane, asesor sénior del programa para Estados Unidos del International Crisis Group.

"Antes de que la administración comenzara a poner en su mira a las pandillas y los carteles (de la droga) y a realizar estos ataques en el Caribe y el Pacífico, designó a un número de entidades criminales de América Latina como organizaciones terroristas desde febrero de este año. Con base en esta práctica previa, designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera podría ser el preludio a una acción militar en Venezuela", agregó.

El Cartel de los Soles: qué alega EEUU

Medios especializados en seguridad y narcotráfico en Sudamérica han indagado en el Cartel de los Soles desde hace más de una década. Lo describen como un grupo que no tiene una cabeza, ni jerarquía, ni ideología. "No tiene capo, pero es manejado por la alta oficialidad de la Fuerza Armada Nacional" de Venezuela, explica un amplio informe del medio investigativo ArmandoInfo.

PUBLICIDAD

"Hace poco ruido, pero tiene aliados tan poderosos como el Cartel de Sinaloa y el Ejército de Liberación Nacional (ELN de Colombia). Su estructura es difusa, a veces se le tiene por una leyenda, pero existe, y es capaz de trasegar hasta 350 toneladas de cocaína al año. Entre ríos, fincas y avionetas, en Venezuela sigue traficando el Cartel de los Soles, como lo establecen las acusaciones de la justicia estadounidense a las que respaldan decenas de documentos de la Fiscalía colombiana", agregó en una investigación publicada en 2023.

El medio InsigthCrime ubica en la década de 1990 el inicio del nombre Cartel de los Soles, cuando se investigó por narcotráfico a dos generales de la Guardia Nacional. "En su calidad de comandantes de brigada, cada uno usaba un sol como insignia en sus charreteras, lo que dio origen al nombre de 'Cartel del Sol'", explica en un informe.

Estados Unidos alega actualmente que Maduro es el líder del Cartel de los Soles y lo imputó por tráfico de drogas en 2020. En el video de abajo explicamos en detalle las acusaciones de Washington que rechaza el gobernante venezolano.

Video Cartel de los Soles: cocaína, poder militar y represión al servicio de un narcoestado, según EEUU



"El Cartel de los Soles es liderado por Nicolás Maduro y otros individuos de alta jerarquía del régimen ilegítimo de Maduro, que ha corrompido a las Fuerzas Armadas, Inteligencia, Legislatura y Poder Judicial de Venezuela. Ni Maduro ni sus compinches representan un gobierno legítimo en Venezuela", se lee en el comunicado del domingo del secretario Rubio que prácticamente replica el mismo que divulgó en julio.

PUBLICIDAD

"El Cartel de los Soles por sí solo y junto con otras organizaciones terroristas extranjeras que incluyen el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa son responsables de violencia terrorista a través del hemisferio y del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", agrega.

El Tren de Aragua es un grupo delictivo que surgió en una cárcel venezolana del estado Aragua, en el centro de Venezuela, y ha sido usado por el gobierno de Trump para justificar algunas de sus tácticas cuestionadas en inmigración, como por ejemplo la expulsión sin el debido proceso de decenas de venezolanos a una cárcel de El Salvador.

Un reporte de InsightCrime considera equivocado que el Cartel de los Soles opere junto con el Tren de Aragua. "Además, no hay evidencia suficiente que demuestre que esta banda sea un actor relevante en el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos", agregó.

Consultado sobre qué cambia entre la designación previa del gobierno de Trump al Cartel de los Soles y esta que entrará pronto en vigor, el politólogo profesor de la Universidad Internacional de la Florida Eduardo Gamarra dijo que "no hay nada significativamente diferente".

"Esta mañana me metí a la página del Departamento de Estado con la designación y no veo diferencia grande entre lo que ya se hizo y lo que se declaraba" ahora, dijo a Univision Noticias. "Es tan difícil explicar las acciones de esta administración e inclusive anoche el presidente estaba diciendo que iba a hablar con Nicolás Maduro. O sea, ¿qué tiene que hablar con Nicolás Maduro si es que no lo reconocen como funcionario?".

"Es el jefe de Estado, por más de facto que sea, o es un narcoterrorista con el cual no se negocia. Las declaraciones son muy contradictorias. (...) Ahora vamos a negociar con él y vamos a negociar qué: no vamos a dispararle a más barcos o botes sin identificación, vamos a negociar la renuncia de Maduro, qué es lo que se va a negociar. Porque la contradicción también es: ¿es esta una misión para parar el narcotráfico, que supuestamente es lo que es, o es una misión para cambiar el régimen en Venezuela?".

PUBLICIDAD

Mira también: