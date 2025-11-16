Trump dice que EEUU podría hablar con Venezuela, mientras un enorme portaaviones llega al Caribe

Video Realidad aumentada: así es el USS Gerald R. Ford, el portaviones de EEUU que llegó a Latinoamérica

El presidente Donald Trump dijo este domingo que Estados Unidos "podría tener algunas conversaciones" con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, mientras las fuerzas estadounidenses elevan su presencia militar cerca del país sudamericano con la llegada a esas aguas de su portaaviones más avanzado.

Trump no dio detalles sobre esas posibles discusiones. Solo dijo que "a Venezuela le gustaría dialogar".

Los dichos del presidente se dan mientras su gobierno anunció otro ataque contra una supuesta 'narcolancha' en el Pacífico. Y mientras el arribo del USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra, anunciado por las Fuerzas Armadas en un comunicado, marcó un momento clave en lo que la administración de Trump insiste en describir como una operación contra el narcotráfico, pero que muchos interpretan como una táctica de presión creciente contra el mandatario venezolano.

Cuando se le preguntó este domingo a Trump sobre a qué se refería sobre la supuesta apertura al diálogo de Venezuela, respondió: "¿Qué significa? Dime tú, yo no sé".

Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha matado a por lo menos 83 personas en 21 ataques contra pequeñas embarcaciones que asegura transportaban drogas en el Caribe y el océano Pacífico oriental.

El Ford corona el mayor despliegue de poder militar de Estados Unidos en la región en varias generaciones, elevando a unos 12,000 los efectivos repartidos en casi una docena de buques de la Marina, en lo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha bautizado como 'Operación Southern Spear o Lanza del Sur'.

El grupo de ataque del Ford, que incluye escuadrones de cazas y destructores lanzamisiles, atravesó el estrecho de Anegada, cerca de las Islas Vírgenes Británicas, en la mañana de este domingo, según informó la Marina en un comunicado.

El contralmirante Paul Lanzilotta, a cargo del grupo de ataque del Ford, dijo que reforzará una fuerza ya considerable de buques de guerra estadounidenses para “proteger la seguridad y la prosperidad de nuestra nación frente al narcoterrorismo en el hemisferio occidental”.

El despliegue en el Caribe y las presiones a Maduro

La administración ha insistido en que el despliegue de buques se centra en detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero no ha presentado pruebas que respalden su afirmación de que los fallecidos en las embarcaciones eran “narcoterroristas”.

Trump ha insinuado que la acción militar irá más allá de los ataques marítimos, afirmando que Estados Unidos “detendrá las drogas que entran por tierra”.

Estados Unidos ha utilizado históricamente portaaviones para presionar y disuadir a otros gobiernos, ya que sus aviones pueden atacar objetivos en profundidad dentro de otro país. Algunos expertos sostienen que el Ford no es adecuado para combatir carteles, pero podría ser un instrumento eficaz de intimidación contra Maduro para presionarlo a dejar el poder.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostiene que Estados Unidos no reconoce a Maduro, acusado ampliamente de robar las elecciones del año pasado, como líder legítimo de Venezuela. Rubio ha calificado al gobierno venezolano como una “organización de transbordo” que coopera abiertamente con quienes trafican drogas.

Y, este domingo, Rubio anunció que designarán al Cartel de los Soles, un grupo criminal en Venezuela, como una organización terrorista extranjera.

"El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Liderado por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones del gobierno en Venezuela y es responsable por violencia terrorista (...) y tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa", escribió el secretario en X.

Maduro, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos, ha dicho que Washington está “fabricando” una guerra en su contra. El gobierno venezolano ha presumido recientemente de una movilización “masiva” de tropas y civiles para defenderse de posibles ataques estadounidenses.

Las críticas a los ataques de EEUU a embarcaciones

Trump ha justificado los ataques contra lanchas supuestamente dedicadas al narcotráfico diciendo que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los carteles, y afirma que esas embarcaciones son operadas por organizaciones terroristas extranjeras.

Ha enfrentado resistencia de líderes regionales, de la jefa de derechos humanos de la ONU y de legisladores estadounidenses —incluidos republicanos— que exigen más información sobre quiénes son los objetivos y la base legal de los ataques.

Sin embargo, los republicanos del Senado votaron recientemente para rechazar una legislación que habría limitado la capacidad de Trump de lanzar un ataque contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Los expertos discrepan sobre si aviones estadounidenses podrían llegar a bombardear objetivos terrestres dentro de Venezuela. En cualquier caso, el buque de 100,000 toneladas está enviando un mensaje.

“Este es el ancla de lo que significa volver a tener poder militar estadounidense en América Latina”, dijo Elizabeth Dickinson, analista sénior para la región andina en International Crisis Group. “Y ha generado muchas ansiedades en Venezuela y también en toda la región. Creo que todos observan esto conteniendo la respiración, esperando ver hasta qué punto Estados Unidos está realmente dispuesto a usar la fuerza militar".

Trump dijo el viernes que ya “más o menos” ha tomado una decisión sobre Venezuela, mientras su creciente despliegue militar en América Latina despierta temores de un conflicto regional más amplio.

“Más o menos tomé una decisión”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. “No puedo decir cuál es, pero hemos logrado muchos avances con Venezuela en lo que respecta a detener la entrada masiva de drogas”, añadió.

