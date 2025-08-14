Entrega de capos a EEUU eleva las expectativas en México de lo que confesarán sobre la narcopolítica: "Tienen información muy útil"

Video Yerno de ‘El Mayo’ Zambada y miembros del círculo de ‘Los Chapitos’, entre narcos trasladados a EEUU

La creciente entrega de capos de los carteles de la droga a Estados Unidos ha dado pie a altas expectativas en México sobre lo que podrían revelar de las redes de corrupción que tejieron por décadas con políticos y gobernantes, coincidieron expertos en seguridad.

Eduardo Guerrero, experto en seguridad, dijo a Univision Noticias que los 26 capos trasladados el martes por México a Estados Unidos serán clave para revelar las redes de corrupción en políticos y los carteles, catalogados por el gobierno de Donald Trump como grupos terroristas.

PUBLICIDAD

“Ellos van a ser útiles para brindar testimonios de las complicidades de gobernadores, alcaldes, jefes policiales e incluso también jefes militares con las organizaciones criminales, que es algo que también Estados Unidos está investigando”, dijo Guerrero, director de la consultora en seguridad Lantia Intelligence.

Guerrero subrayó que algunos de los capos expulsados fueron instrumentales para expandir las redes de influencia de los grupos criminales que encabezaron hace años.

Entre ellos, dijo, están Abigael González Valencia, líder de ‘Los Cuinis’, un grupo ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el exlíder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, quien fue uno de los capos más buscados hasta su arresto en 2015.

"Traen información muy fresca y útil"

En otros casos, dijo Guerrero, los capos fueron arrestados recientemente, como Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, ambos integrantes del primer círculo de seguridad de ‘Los Chapitos’, facción del Cartel de Sinaloa encabezada por hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien purgan una cadena perpetua en una cárcel estadounidense.

También en esa categoría está Juan Carlos Félix, alias ‘El Mayo Félix’, yerno de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, preso en Estados Unidos desde que fue secuestrado por uno de ‘Los Chapitos’ y entregado a Estados Unidos.

En esos casos, ellos y otros podrían compartir información sobre redes criminales y de corrupción de gobernantes en turno, dijo.

“Traen información muy fresca y muy útil para los trabajos de inteligencia que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en México para investigar las redes de producción de fentanilo”, dijo.

PUBLICIDAD

El envío de los 26 capos el martes es la segunda gran entrega de líderes criminales de parte de México a Estados Unidos, en medio de las exigencias de Trump al gobierno de Claudia Sheinbaum de hacer más para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas a suelo estadounidense.

En febrero, el gobierno de Sheinbaum igualmente entregó 29 capos a Estados Unidos, entre los cuales está Rafael Caro Quintero, cofundador del Cartel de Sinaloa y acusado de haber torturado y asesinado a gente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), Enrique ‘Kiki’ Camarena, en 1985.

Entrega de capos revela más interés de EEUU en narcopolíticos

David Saucedo, experto en políticas de seguridad, coincidió en que el traslado de los capos revela cómo se ha intensificado el interés del gobierno estadounidense en perseguir las redes de corrupción que permiten el tráfico de drogas.

Saucedo sostuvo que, aunque el envío de capos mexicanos es “multicausal”, uno de los factores más relevantes consiste en la información que podrían entregar sobre la narcopolítica mexicana, un elemento que Trump ha dicho que busca perseguir.

Las acciones en contra de los políticos presuntamente ligados a redes de corrupción, dijo Saucedo, comenzaron a materializarse con las cancelaciones de visas de gobernantes en funciones, como ocurrió con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su esposo, Carlos Torres.

Del Pilar, integrante del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha negado cualquier vínculo criminal.

Sostuvo que la cancelación de su visa y la de su esposo fue por “criterios administrativos” del lado estadounidense, aunque reportes periodísticos indican que la decisión fue porque supuestamente ambos son investigados criminalmente en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

EEUU busca “tener el control” con traslado de capos

Aldo Fasci Zuazua, especialista en temas de seguridad, dijo que la exigencia de Estados Unidos en la entrega de capos exhibe que Trump busca “tener el control” de la información que los capos puedan tener.

Al trasladarlos, dijo Fasci Zuazua, quien por años estuvo a cargo de la seguridad en el fronterizo estado de Nuevo León, el gobierno de Trump podrá controlar la información para enfocarse en la persecución de políticos y gobernantes ligados al narco en México.

Pronto podríamos ver casos abiertos en contra de gobernantes en turno y miembros de la élite política mexicana, dijo Fasci Zuaza, ante el enfoque de Trump en el tema.

Sin embargo, dijo el exfuncionario estatal, ese enfoque debe verse con cautela puesto que Trump también busca avanzar su agenda en contra de México ante el electorado estadounidense.

Una “decisión soberana” de México

Tras el traslado más reciente de capos, Sheinbaum respondió a la prensa este miércoles que el envío fue una “decisión soberana”, descartando que haya cedido a las exigencias estadounidenses, como lo afirman sus críticos.

“La decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas”, dijo Sheinbaum. “No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones”.

El gobierno de Sheinbaum anunció el envío de los capos en medio de las más recientes tensiones desatadas tras reportes sobre una nueva directriz de Trump al Pentágono con la que autorizó en “secreto” que los militares exploren acciones en contra de los carteles.

PUBLICIDAD

Esa directriz, de la que Trump no ha hablado públicamente, desató un debate sobre lo que ocurriría en México si Estados Unidos llegara a ordenar acciones militares de forma unilateral en suelo mexicano en contra del narco.

Sheinbaum en los últimos días ha buscado calmar a la opinión pública diciendo que “no va a haber una invasión” estadounidense ni una acción militar. Desde que Trump asumió el poder, las autoridades mexicanas se han enfocado en impulsar un discurso de “colaboración” y de “no subordinación” ante Estados Unidos.

Sin embargo, en la práctica, ante las constantes amenazas comerciales de Trump y su retórica belicista contra México, el gobierno de Sheinbaum ha cedido a casi todas sus demandas.

Primero, ante las amenazas iniciales de Trump en materia de aranceles, Sheinbaum ordenó el despliegue de miles de soldados a la frontera para frenar el flujo de migrantes y el tráfico de fentanilo.

Luego comenzó a ofrecer reportes semanales sobre incautaciones de droga y después comenzó a autorizar el traslado de grandes capos de la droga, como Caro Quintero, cuya extradición fue exigida por Estados Unidos por décadas.

Para Guerrero, experto en seguridad, las recientes decisiones de Sheinbaum frente a las exigencias de Trump representan un “viraje” en comparación con la actitud de “indiferencia” que mantuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, padrino político de la actual presidenta y quien promovió un esquema de seguridad basado en el lema "abrazos, no balazos".

Esa “indiferencia” de López Obrador, conocido por sus iniciales, AMLO, ante lo que pedía Estados Unidos, dijo Guerrero, le ha cobrado una “gran factura” a Sheinbaum, quien ahora tiene que responder sobre la expansión criminal de los grandes carteles en los últimos años.

PUBLICIDAD

Mira también: