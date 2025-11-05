“Un paradigma extorsivo”: México enfrenta un Trump radicalizado a un año de su triunfo electoral

Video Gobierno Trump revoca visas de más de 50 políticos mexicanos, según Reuters: lo que se sabe

A un año del triunfo electoral de Donald Trump, la relación entre México y Estados Unidos ha sufrido una profunda transformación que ha colocado al gobierno mexicano bajo lo que un experto califica como un “paradigma extorsivo”.

El ascenso de Trump tras su victoria electoral el 5 de noviembre del año pasado representó un “terremoto” para la política exterior estadounidense que impactó al mundo entero, dijo a Univision Noticias Edgardo Buscaglia, académico senior de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York.

PUBLICIDAD

“Estamos pasando a otra dimensión de método de política exterior con Trump”, dijo Buscaglia. “Trump no es un presidente como todos los previos en Estados Unidos, sea conservador o demócrata”.

En el caso de México, sostuvo Buscaglia, Trump ha implementado una “técnica extorsiva” para negociar con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, amenazando con evidenciar la corrupción mexicana si no cede a sus exigencias.

En este segundo mandato, el presidente estadounidense ha buscado vincular el combate al narcotráfico con el intercambio comercial con México, el principal socio de Estados Unidos.

De hecho, Trump justificó la primera ronda de aranceles que impuso contra México tras asumir el poder con lo que llamó una “alianza intolerable” del gobierno mexicano con los carteles , algo que que Sheinbaum ha rechazado de forma tajante.

“Él (Trump) entra en un proceso de intentar dominar a la persona, dominar a la presidenta o al presidente, y lo hace a través de amenazas o a través de negociaciones transaccionalistas”, dijo Buscaglia.

La “técnica extorsiva” que Trump aplica para someter a México

Pero en sus negociaciones con México, Trump también utiliza información comprometedora en poder de las agencias de inteligencia estadounidenses para conseguir lo que quiere de sus contrapartes mexicanas, dijo Buscaglia.

“Lo que ha hecho con México desde que llegó fue básicamente utilizar información comprometedora sobre actores políticos mexicanos que son proporcionadas por sus agentes de inteligencia”, dijo Buscaglia, quien ha asesorado a decenas de países para combatir al crimen organizado.

El académico y consultor en estrategias “antimafia” añadió que Trump ha utilizado esta táctica desde su primera gestión, cuando negoció con Andrés Manuel López Obrador, y lo está volviendo a hacer con Sheinbaum.

PUBLICIDAD

“Le informa (a Sheinbaum) ‘mira, acá yo tengo el nombre de tal gobernador, de acuerdo a mi fiscalía, de acuerdo a mi agencia de inteligencia, está involucrado con este cartel”, sostuvo el académico.

Así es como Trump, según Buscaglia, utiliza “una técnica de política exterior transaccionalista muy primitiva, en donde con una mezcla de extorsiones” para conseguir lo que quiere.

“Él trata de extraer favores, favores empresariales para él o para sus amigos empresarios. Eso para él es el modelo de dominación y de poder económico”, declaró.

Al mismo tiempo que Trump extorsiona a Sheinbaum, dijo, el estadounidense aprovecha la “debilidad” de su contraparte para avanzar en sus planes.

“Una presidenta débil como Sheinbaum, cuando se enfrenta a una situación como esta, en donde Trump le hace saber que existen nombres de personas de Morena comprometidas con la delincuencia organizada, tiende a ceder en cuestiones, no lo dice públicamente, pero tiende a ceder, de a poco va cediendo”, declaró.

Sheinbaum podría beneficiarse de la "embestida" de Trump

Pero si Sheinbaum quisiera aprovechar “la embestida de Trump” a su favor, ella utilizaría las presiones estadounidenses para limpiar al sistema político mexicano y erradicar a los actores coludidos con el crimen, agregó el experto.

“O sea, podría comenzar con un proceso de purga del sistema político mafiocrático mexicano que dejaría una huella histórica con su nombre, como un acto de valentía que intentó limpiar al sistema y combatir a la delincuencia organizada que opera desde adentro del Estado mexicano”, dijo. “Sin embargo, ella no es así. Ella es una persona muy limitada en ese sentido”.

PUBLICIDAD

Sheinbaum, por ejemplo, ha reaccionado a reportes de la revocación de visas por parte de Estados Unidos a decenas de políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narco diciendo que el estatus de esos permisos es información "personal" que no le concierne al gobierno mexicano, una postura que ha sido duramente cuestionada por la oposición que acusa vínculos de Morena con el narco.

Aún así, ante las presiones y en el contexto de un Trump radicalizado, Sheinbaum seguramente irá cediendo más hasta autorizar operaciones bilaterales que incluyan el despliegue de fuerzas estadounidenses en México, dijo Buscaglia.

"No va a haber una invasión en el sentido tradicional del siglo XIX a México, pero sí van a haber operativos quirúrgicos para destruir infraestructuras de estos carteles", pronosticó.

Trump logró imponer el “temor” entre inmigrantes mexicanos

Tras su triunfo, Trump logró colocar a la comunidad de inmigrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos en una situación de “temor” constante, dijo a Univision Noticias Tatiana Clouthier, directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, un organismo de la Cancillería mexicana.

Antes y después de su triunfo, Trump prometió llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

Una vez en la Casa Blanca, la administración ha endurecido las políticas de persecución de inmigrantes, en muchas ocasiones recurriendo a detenciones violentas que han sido cuestionadas por organismos internacionales defensores de los derechos humanos.

PUBLICIDAD

El temor es tal, dijo Clouthier, una cercana aliada de López Obrador y de Sheinbaum, que los inmigrantes indocumentados están evitando asistir a eventos públicos, incluidos algunos de los organizados por los consulados mexicanos en Estados Unidos.

“Acabo de estar ahorita en Nueva York, hay toda una conversación en términos de temores por situaciones que han sucedido”, dijo Clouthier.

La funcionaria federal dijo que esa situación de miedo se replica en otras ciudades como Houston, Chicago y Los Ángeles.

La “incertidumbre” por la política de Trump golpea la economía mexicana

Desde antes de que asumiera el poder Trump había advertido que buscaría imponer aranceles a México para exigir más del gobierno mexicano en materia de migración y de lucha contra el narco.

Incluso, poco después de su triunfo electoral, en medio de los temores en México por las amenazas arancelarias de Trump, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fue convocado a la conferencia matutina de Sheinbaum para decir por qué los aranceles eran dañinos.

Ebrard dedicó una extensa presentación para tratar de explicar por qué la imposición de aranceles harían más daño a Estados Unidos que a México.

Pero Trump, de cualquier forma, ha impuesto aranceles a varios productos mexicanos, como el acero, aluminio y algunos productos de cobre. Hasta ahora, Trump ha exentado de los aranceles a los productos importados a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Pero los aranceles en general y las constantes amenazas de Trump le han cobrado factura a la economía mexicana. Por ejemplo, un reporte del desempeño de la economía en el tercer trimestre difundido por la Secretaría de Hacienda mexicana reflejó una contracción del Producto Interno Bruto del 0.3%.

PUBLICIDAD

Cuestionada al respecto, Sheinbaum dijo el 31 de octubre que esa contracción era resultado directo de los aranceles y de la “incertidumbre” causada por esas medidas.

“Es una característica de ese semestre, principalmente generado por la incertidumbre relacionada con la situación de los aranceles, particularmente para la industria automotriz, por eso nosotros queremos un mejor acuerdo”, dijo Sheinbaum.

Clouthier, quien se desempeñó brevemente como secretaria de Economía con López Obrador, coincidió en que la política comercial de Trump ha generado una “incertidumbre” dañina para México.

“La incertidumbre crea confusión, detiene proyectos, etcétera”, dijo Clouthier. “Entonces creo que es muy similar a lo que uno crea en forma generalizada. Más allá de A o B, la incertidumbre no te permite tener una planeación de mediano y largo plazo”.

Las dudas sobre el futuro del TMEC

La incertidumbre ha alcanzado al mismo TMEC cuya continuidad, de acuerdo con especialistas, podría estar en riesgo. El mismo Trump ha jugado con la idea de desbaratarlo -pese a que ayudó a crearlo en su primera gestión- y buscar acuerdos por separado con Canadá y México.

Pero Waldo Fernández, coordinador en el Senado mexicano de la Comisión Ordinaria de Seguimiento a la Implementación del TMEC, dijo que eso no sería una buena idea.

“Yo esperaría que no (se deshaga el TMEC), porque tenemos cadenas integradas y deshacer esas cadenas es muy complicado para los tres países y aparte de complicado, pues tardan años y el mandato del presidente Trump es de cuatro años”, dijo el senador por el partido oficialista, Morena.

PUBLICIDAD

Fernández destacó que, en medio de la política comercial impulsada por Trump, basada en la imposición de aranceles, el gobierno de Sheinbaum ha logrado buenas negociaciones con el estadounidense.

“Hoy el 87% de las mercancías que llegan a los Estados Unidos provenientes de México llegan sin arancel y eso es algo que es muy bueno para el país, pero que en general es el país que mejor se le ha tratado en el tema de esta nueva política comercial”, dijo.

Mira también: