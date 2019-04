Revelado (parcialmente) el reporte de Mueller ¿qué sigue ahora?

Luego de 22 meses de investigación (que incluyeron 2,800 citaciones; 500 órdenes de registro y 500 testigos), Mueller no pudo probar que haya habido coordinación entre Trump y su campaña y los rusos con el fin de afectar la elección presidencial de 2016. Y eso fue una victoria para la Casa Blanca. Pero en el caso de obstrucción a la justicia, el reporte señala al menos 10 ocasiones en que el presidente pudo haber tratado de interferir con la investigación.

A pesar que el Congreso demandó la divulgación completa del reporte, el fiscal general William Barr lo difundió con tachaduras este jueves por varias razones, entre ellas preservar material para un gran jurado, no revelar procedimientos de los investigadores, no comprometer investigaciones en marcha y no afectar la reputación de personas que participaron en las pesquisas.