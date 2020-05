Casi 2,000 exfuncionarios del Departamento de Justicia piden renuncia de fiscal general Barr por caso Flynn

"Nuestra democracia depende en un Departamento de Justicia que actúe como árbitro independiente de justicia equitativa, no como una extensión del aparato político del presidente", escribieron 1,956 ex funcionarios que ejercieron sus cargos durante gobiernos demócratas y republicanos en una carta publicada en el sitio web Medium .

"El relato sobre mi interrogatorio en 2017 no ayuda al departamento a fundamentar esta conclusión, y es hipócrita que el departamento tuerza mis palabras y sugiera que sí", escribió McCord el pasado domingo en The New York Times.