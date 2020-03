Trump "considera fuertemente" un perdón para su exasesor Michael Flynn, involucrado en el 'Rusiagate'

Flynn fue acusado de no haber revelado a la agencia contactos con Sergey Kislyak , el embajador ruso en Washington. Según el documento de acusación, Flynn no dijo la verdad cuando afirmó ante el FBI que no le había pedido al embajador Kislyak que Rusia no reaccionara de manera desproporcionada a las sanciones impuestas por Barack Obama por la intromisión del gobierno de Vladimir Putin en las elecciones, ya que el gobierno entrante de Trump las podría eliminar.