¿Qué pasa ahora con la "grande y hermosa ley" de Trump que le bloquearon los republicanos?

Video Posibles efectos del impuesto a las remesas del 5% que los republicanos quieren poner

Un grupo de congresistas republicanos considerados conservadores fiscales impidieron el viernes la aprobación por parte de un importante comité de la Cámara de Representantes del ambicioso proyecto de ley del presidente Donald Trump, que incluye, entre otras promesas de campaña, la extensión de los recortes impositivos aprobados en su primer gobierno, recortes de gastos, y un mayor financiamiento para la seguridad fronteriza, incluyendo fondos para su plan de deportaciones masivas.

El importante revés en la agenda legislativa de Trump pone en duda el férreo control que supuestamente ejerce el presidente sobre el Partido Republicano, así como la capacidad de este de lograr un consenso alrededor de su importante " único, gran y hermoso proyecto de ley", como lo han llamado oficialmente los republicanos y que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, había prometido aprobar para el Día de los Caídos.

PUBLICIDAD

El amplio paquete extiende los recortes de impuestos sobre la renta vigentes, aprobados durante el primer mandato de Trump en 2017, y añade otros nuevos que el presidente propuso en su campaña de 2024, como la exención de impuestos sobre las propinas, el pago de horas extras y algunos préstamos para automóviles.

Aumenta algunas exenciones fiscales para las personas de ingresos medios y un aumento temporal de $500 al crédito tributario por hijo, elevándolo a $2,500. También prevé una inyección de $350,000 millones para la agenda de deportación de Trump y para reforzar el Pentágono.

Para compensar la pérdida de más de $5 billones (trillones en inglés) en ingresos, el paquete propone desmantelar otras exenciones fiscales, en concreto los créditos fiscales para energías renovables aprobados como parte de la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Joe Biden. Algunos conservadores quieren que estas terminen de inmediato.

Los disidentes exigen recortes drásticos al Medicaid y otros cambios

Para compensar los inmensos costos que implica el proyecto de ley, los republicanos han propuesto recortes a programas de asistencia federal, como el Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SAP).

Los conservadores se centran especialmente en Medicaid, el programa de atención médica que beneficia a unos 70 millones de estadounidenses. Quieren que los nuevos requisitos laborales para los beneficiarios de la ayuda comiencen de inmediato, en lugar del 1 de enero de 2029, como propone el paquete.

PUBLICIDAD

Los demócratas enfatizaron que millones de personas perderían su cobertura médica y la asistencia con cupones de alimentos si se aprueba el proyecto de ley, mientras que los estadounidenses más ricos se beneficiarían de enormes recortes de impuestos. También afirmaron que aumentaría los déficits futuros.

Aún así, los disidentes insisten en recortes más drásticos aún en el financiamiento de Medicaid, así como en las exenciones fiscales a las energías renovables de la era Biden, entre otros cambios, antes de apoyar el proyecto de Trump, advirtiendo que los recortes de impuestos por sí solos agravarían la deuda nacional de $36 billones (trillones en inglés)

Un frenazo a la "grande y hermosa" ley de Trump

La votación, 16 a favor y 21 en contra en el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja, paraliza, por ahora, el intento de Johnson, de aprobar el paquete la próxima semana. El comité planea reunirse nuevamente el domingo para intentarlo de nuevo.

"Algo tiene que cambiar o no van a conseguir mi apoyo", dijo el representante republicano por Texas, Chip Roy, uno de los disidentes.

Los legisladores prometieron negociar durante el fin de semana, mientras Trump regresa a Washington desde Oriente Medio.

Antes de la votación del viernes, Trump había implorado a su partido que se alineara.

“¡Los republicanos DEBEN UNIRSE tras ‘EL ÚNICO, GRAN Y HERMOSO PROYECTO DE LEY!’”, publicó el presidente republicano en redes sociales. “No necesitamos ‘GRANDES’ en el Partido Republicano. ¡DEJEN DE HABLAR Y HAGANLO!”

PUBLICIDAD

Con la impresionante extensión de 1116 páginas, la ley se tambalea en un momento crítico. Johnson está decidido a resolver los problemas del paquete, que cree que inyectará estabilidad a una economía tambaleante.

Los demócratas han manifestado una oposición unánime al proyecto, al cual han tildado de "proyecto de ley enorme y malo", o como lo describió la representante Pramila Jayapal, demócrata por Washington, "una gran y hermosa traición", dejando a Johnson sin el menor espacio para maniobrar.

El "único, gran y hermoso proyecto de ley" en problemas

La aprobación por parte del Comité de Presupuesto es una de las últimas etapas antes de que el paquete se envíe al pleno de la Cámara para su votación, que se esperaba que ocurriera la próxima semana.

Normalmente, su labor es más administrativa, ya que recopila el trabajo de 11 comités que elaboraron diversas partes del gran proyecto de ley. Pero la reunión del viernes resultó trascendental incluso antes del recuento de votos.

Los conservadores, muchos de ellos miembros del Freedom Caucus, que suele generarle problemas al liderazgo republicano en temas fiscales, habían estado advirtiendo que bloquearían el proyecto, ya que se resisten a recortes más drásticos. Al mismo tiempo, legisladores republicanos de estados con altos impuestos, como Nueva York, exigen una mayor deducción fiscal, para sus electores.

Cuatro republicanos conservadores votaron inicialmente en contra del paquete: Roy y los representantes Ralph Norman de Carolina del Sur, Josh Brecheen de Oklahoma y Andrew Clyde de Georgia. Posteriormente, uno de ellos, el representante Lloyd Smucker de Pensilvania, cambió su voto a no como paso procesal para que pudiera reconsiderarse posteriormente, afirmando posteriormente que confiaba en que lo "lograrían".

PUBLICIDAD

Norman insistió en que no estaba desafiando al presidente, "esto no es una 'fanfarronería'", dijo, mientras él y los demás se distancian de las prioridades de Trump.

Los republicanos que quieren más exenciones de impuestos

Al mismo tiempo, se están llevando a cabo conversaciones con los representantes neoyorquinos que exigen una deducción SALT (siglas de State and Local Taxes deductions/ Deducción de Impuestos Locales y Estatales) mucho mayor que la propuesta en el proyecto de ley, lo que podría disparar el costo total del paquete.

En su forma actual, el proyecto de ley propone triplicar el límite actual de $10,000 en la deducción de impuestos estatales y locales, aumentándolo a $30,000 para quienes declaran conjuntamente con ingresos de hasta $400,000 al año.

El representante Nick LaLota, uno de los legisladores neoyorquinos que lidera la iniciativa SALT, afirmó que han propuesto una deducción de $62,000 para quienes declaran impuestos por separado y de $124,000 dólares para quienes declaran impuestos en conjunto.

El paquete también busca cubrir los costos recortando más de un billón (trillón en inglés) de los programas de atención médica y asistencia alimentaria a lo largo de una década, en parte imponiendo requisitos de trabajo a los adultos sin discapacidad.

Los estadounidenses mayores que reciben asistencia alimentaria a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) también verían ampliado el requisito de trabajo actual del programa para participantes sanos sin dependientes, incluyendo a las personas de 55 a 64 años. Los estados también estarían obligados a asumir una mayor parte del costo del programa.

PUBLICIDAD

La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estima que con los cambios habrá al menos 7.6 millones de personas menos con seguro médico y alrededor de 3 millones de beneficiarios menos del SNAP al mes.

Si bien los republicanos insisten en que el paquete se amortizará solo, en parte, gracias al crecimiento económico, los analistas presupuestarios externos se muestran escépticos y afirman que añadirá billones de dólares al déficit y la deuda del país.

Con información de The Associated Press.

Vea también: