¿Qué incluye el "gran proyecto" de ley que impulsa Trump? Cambios a Medicaid, Seguridad Social, SNAP, recorte de impuestos...

Los republicanos en el Congreso avanzan con rapidez el ambicioso proyecto de ley del presidente Donald Trump, que incluye exenciones fiscales, recortes de gastos y un mayor financiamiento para la seguridad fronteriza, mientras los líderes trabajan para implementar muchas de sus promesas de campaña.

Los comités de la Cámara de Representantes han trabajado durante meses en la redacción de la legislación, que los republicanos han literalmente llamado "El único, gran y hermoso proyecto de ley", en alusión como se ha referido a él el propio Trump.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, presiona para aprobar el paquete y enviarlo al Senado antes del Día de los Caídos (26 de mayo). Los demócratas afirman que lucharán contra lo que el líder del partido en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, llama "proyecto de ley extremo y tóxico".

A continuación, un vistazo a lo que incluye y excluye el paquete legislativo hasta el momento:

Recortes de impuestos para particulares y empresas

La sección fiscal de la legislación republicana contiene más de 5 billones de dólares en recortes de impuestos, según una estimación del Comité Conjunto de Tributación citada por la agencia AP. Estos costos se compensan parcialmente con recortes de gastos en otros sectores y otros cambios en el código tributario.

Los republicanos buscan hacer permanentes los recortes de impuestos sobre la renta de las personas físicas aprobados durante el primer mandato de Trump, además de promulgar algunas de las promesas que hizo durante la campaña electoral de no gravar las propinas, las horas extras ni los intereses de los préstamos para automóviles.

Los republicanos compensan parcialmente las exenciones fiscales revirtiendo los créditos fiscales para energías limpias aprobados durante la presidencia de Joe Biden, como un crédito fiscal de 7,500 dólares para vehículos eléctricos, lo que reduce el costo total de los recortes a aproximadamente 3.7 billones de dólares. Se espera que el proyecto de ley sufra más cambios en las próximas semanas.

El paquete ofrece un alivio fiscal para quienes compren automóviles con una deducción temporal de hasta $10,000 en los intereses de los préstamos, que se aplica solo a aquellos vehículos cuyo ensamblaje final se realizó en Estados Unidos. La exención fiscal expiraría al final del mandato de Trump.

Seguridad social Y SNAP

Para las personas mayores, habría una deducción reforzada de $4,000 en los pagos del Seguro Social para aquellos con ingresos ajustados no superiores a $75,000 para personas individuales y $150,000 para parejas.

Los republicanos de la Cámara de Representantes buscan transferir parte del costo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a los estados. Estos asumirían el 5% del costo de las prestaciones, según el proyecto de ley a partir del año fiscal 2028. Esta proporción también podría aumentar para aquellos estados con altas tasas de sobrepagos y pagos insuficientes. El proyecto de ley también exigiría a los estados cubrir el 75% de los costos administrativos.

Actualmente, los estados no asumen ninguno de los costos de las prestaciones y sí la mitad de los costos administrativos.

Los republicanos argumentan que los estados tienen un incentivo mínimo para controlar los costos debido al actual acuerdo de costos compartidos. Sin embargo, los cambios les incentivarían a mejorar la eficiencia y los resultados para los beneficiarios.

Los republicanos también están ampliando los requisitos de trabajo para los beneficiarios de ayuda alimentaria, que según la ley actual se aplica a personas sin dependientes de entre 18 y 54 años. El proyecto de ley extiende el requisito de trabajo hasta los 64 años y exime solo a quienes cuidan a un hijo dependiente menor de 7 años. Al mismo tiempo, la legislación invertiría $60 mil millones en nuevos fondos para programas agrícolas, enviando ayuda a los agricultores.

Nuevos requisitos de trabajo para Medicaid

Un elemento central del paquete es la reducción del gasto por más de $900,000 millones, la mayor parte de los cuales provienen del programa Medicaid.

Los republicanos insisten en que van a generar ahorros con nuevos requisitos de trabajo y elegibilidad y simplemente están erradicando el despilfarro y el fraude. Pero los demócratas advierten que millones de estadounidenses perderán su cobertura. En los 15 años transcurridos desde la promulgación de Obamacare, Medicaid solo se ha expandido, ya que la mayoría de los estados han recurrido a fondos federales.

Una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, indicó que las propuestas reducirían el número de personas con atención médica, se reducirían al menos 7.6 millones por los cambios en Medicaid, y posiblemente más con otros cambios a la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Para ser elegible para Medicaid, se establecerían nuevos "requisitos de participación comunitaria" de al menos 80 horas mensuales de trabajo, educación o servicio para adultos sanos sin dependientes. El nuevo requisito no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2029. Las personas también tendrían que verificar su elegibilidad para participar en el programa dos veces al año, en lugar de solo una.

Los solicitantes no podrían calificar para Medicaid si tienen una vivienda valuada en más de $1 millón.

Financiamiento para deportar 1 millón de inmigrantes, nuevos oficiales y muro fronterizo

La legislación proporcionaría $46,500 millones para reactivar la construcción del muro de Trump a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, y más fondos para la agenda de deportación.

Se destinarán 4,000 millones de dólares a la contratación de 3,000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, así como a 5,000 nuevos agentes de aduanas, y 2,100 millones de dólares a bonificaciones por contratación y retención, lo que suma un total de 69,000 millones de dólares en nuevos gastos.

Esto incluye importantes cambios en la política migratoria, como la imposición de una tarifa de 1,000 dólares a los migrantes que solicitan asilo, algo que el país nunca ha hecho, lo que lo sitúa al mismo nivel que pocos otros, como Australia e Irán. El plan consiste en expulsar a un millón de inmigrantes al año y alojar a 100,000 personas en centros de detención. Exige 10,000 agentes e investigadores adicionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Más dinero para el Pentágono y la "Cúpula Dorada" de Trump

El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes se encargó de redactar una provisión con 100,000 millones de dólares en nuevos gastos.

Entre los aspectos más destacados, se destinarían 25,000 millones de dólares a la "Cúpula Dorada para Estados Unidos" de Trump, un escudo antimisiles; 21,000 millones de dólares para reabastecer municiones del país; 34,000 millones de dólares para ampliar la flota naval; y unos 5,000 millones de dólares para la seguridad fronteriza.

También incluye 9,000 millones de dólares para cuestiones relacionadas con la calidad de vida de los militares, como la vivienda, la atención médica y los salarios especiales.

Impuestos universitarios y reforma de los préstamos estudiantiles

Una reforma integral de los préstamos estudiantiles supone 330,000 millones de dólares en recortes y ahorros presupuestarios. La propuesta sustituiría todos los planes de pago de préstamos estudiantiles existentes por solo dos: una opción estándar con pagos mensuales distribuidos en un periodo de 10 a 25 años y un plan de "asistencia para el pago".

Entre otros cambios, el proyecto de ley derogaría las regulaciones de la era Biden que facilitaban la cancelación de préstamos a los prestatarios si sus universidades los defraudaban o cerraban repentinamente. Se incrementarían los impuestos, hasta un 21%, sobre algunas dotaciones universitarias.

Recortes a las pensiones de los empleados federales

El Comité de Supervisión apuntó a las pensiones de los empleados federales, con un ahorro proyectado de $50,900 millones durante 10 años.

La mayor parte del ahorro provendría de exigir a los empleados federales contratados antes de 2014 que aporten más al sistema de jubilación. Tendrían que igualar la tasa salarial del 4.4% que pagan los empleados federales contratados desde 2014.

Más perforaciones y minería en terrenos públicos

Una sección del proyecto de ley permitiría un mayor arrendamiento de terrenos públicos para la perforación, la minería y la tala. Se reducirían las regalías que pagan las empresas por la extracción de petróleo, gas y carbón, revirtiendo los intentos de Biden de reducir los combustibles fósiles para abordar el cambio climático.

Las regalías del petróleo y el gas se reducirían del 16.7% en terrenos públicos y del 18.75% en alta mar a un 12.5% uniforme. Las regalías del carbón se reducirían del 12.5% al 7%. Es incierto si las empresas estarían interesadas en las concesiones, dado el abrupto declive de la industria en los últimos años, a medida que las empresas de servicios públicos migraban a combustibles más limpios y energías renovables.

La medida exige cuatro ventas de concesiones de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico durante la próxima década. También busca impulsar la debilitada industria del carbón con el arrendamiento de 6,250 millas cuadradas de tierras públicas, un área mayor que la de Connecticut.

Los republicanos también incluyeron una disposición que autoriza la venta de cientos de miles de acres de tierras públicas en Nevada y Utah, lo que provocó la indignación de demócratas y ambientalistas.