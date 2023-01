La increíble historia de George Santos, el republicano que llega al Congreso a golpe de mentiras

Pero a mediados de diciembre, una investigación de The New York Times descubrió que la vida y trayectoria que Santos presumió en campaña era, en gran parte, ficticia. Dijo que su madre había muerto en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, cuando en realidad falleció en 2016. Aseguró que tenía raíces judías, pero no es verdad. Afirmó que había trabajado para dos grandes bancos de Wall Street, lo cual no es cierto. Presumió de títulos universitarios que nunca obtuvo. Y sostuvo haber amasado una fortuna que, como muchos de sus logros, también parece ser inexistente.