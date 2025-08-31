Qué pasa ahora con los aranceles de Trump tras ser bloqueados por una corte de apelaciones

Video ¿Por qué México suspendió de manera temporal los servicios postales y envíos de paquetes a EEUU?

El presidente Donald Trump intentó ejercer de forma audaz un poder prácticamente ilimitado al eludir al Congreso e imponer polémicos aranceles a productos extranjeros de prácticamente todos los países del mundo.

Pero el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal, instancia que lidia con asuntos relacionados con el gobierno nacional, puso un obstáculo en su camino, al determinar el viernes que el presidente fue demasiado lejos cuando declaró emergencias nacionales para justificar la imposición de estos aranceles.

El fallo confirmó en gran medida una decisión de mayo de un tribunal federal especializado en comercio en Nueva York. Pero la decisión del tribunal de apelaciones (7-4) anuló una parte de esa decisión que anulaba inmediatamente los aranceles, dando tiempo a su administración para apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El fallo supuso un gran revés para Trump, cuyas erráticas políticas comerciales han sacudido los mercados financieros, paralizado a las empresas por la incertidumbre y suscitado temores de subida de precios y ralentización del crecimiento económico.

¿Qué aranceles bloqueó el tribunal?

La decisión de la corte se centra en los aranceles que Trump impuso en abril a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos y los gravámenes que impuso antes a China, México y Canadá.

Trump impuso el 2 de abril —en lo que llamó el Día de la Liberación— los llamados aranceles recíprocos de hasta el 50% a los países con los que Estados Unidos tiene déficit comercial y aranceles básicos del 10% a casi todos los demás.

Posteriormente, el presidente suspendió los aranceles recíprocos durante 90 días para dar tiempo a los países a negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos y reducir sus barreras a las exportaciones estadounidenses. Algunos de ellos lo hicieron, como Reino Unido, Japón y la Unión Europea, y llegaron a acuerdos desiguales con Trump para evitar aranceles aún mayores.

Aquellos que no se doblegaron —o que de otro modo provocaron la ira de Trump— recibieron un golpe más duro a principios de este mes. A Laos, por ejemplo, se le impuso un arancel del 40%, y a Argelia un gravamen del 30%. Trump también mantuvo los aranceles básicos.

Reclamando un poder extraordinario para actuar sin la aprobación del Congreso, Trump justificó los impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, declarando que los prolongados déficits comerciales de Estados Unidos constituyen "una emergencia nacional".

En febrero, había invocado la ley para imponer aranceles a Canadá, México y China, diciendo que el flujo ilegal de inmigrantes y drogas a través de la frontera estadounidense equivalía a una emergencia nacional y que los tres países tenían que hacer más para detenerlo.

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la potestad de fijar impuestos, incluidos los aranceles. Pero los legisladores han permitido gradualmente que los presidentes asuman más poder sobre los aranceles, y Trump lo ha aprovechado al máximo.

La impugnación judicial no abarca otros aranceles de Trump, incluidos los gravámenes sobre el acero, el aluminio y los automóviles extranjeros que el presidente impuso después de que las investigaciones del Departamento de Comercio concluyeran que esas importaciones amenazaban la seguridad nacional de Estados Unidos.

Tampoco incluye los aranceles que Trump impuso a China en su primer mandato —y que el presidente Joe Biden mantuvo— después de que una investigación gubernamental concluyera que los chinos utilizaban prácticas desleales para dar a sus propias empresas tecnológicas una ventaja sobre sus rivales de Estados Unidos y otros países occidentales.

¿Por qué falló el tribunal en contra del presidente?

La administración había argumentado que las cortes habían aprobado el uso de emergencia de los aranceles por parte del entonces presidente Richard Nixon, durante el caos económico que siguió a su decisión de poner fin a una política que vinculaba el dólar estadounidense al precio del oro. La administración Nixon invocó con éxito su autoridad en virtud de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que precedió y proporcionó parte del lenguaje jurídico utilizado posteriormente en la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, conocida como IEEPA.

En mayo, el Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York rechazó el argumento, dictaminando que los aranceles del Día de la Liberación de Trump "exceden cualquier autoridad concedida al presidente'' en virtud de la ley de poderes de emergencia. Para llegar a su decisión, el tribunal de comercio combinó dos impugnaciones en un solo caso: una de cinco empresas y otra de 12 estados de Estados Unidos.

El viernes, el tribunal federal de apelaciones escribió en su fallo de 7 votos a favor versus 4 en contra que "parece improbable que el Congreso pretendiera ... conceder al presidente una autoridad ilimitada para imponer aranceles".

Una disidencia de los jueces que no estuvieron de acuerdo con el fallo del viernes despeja un posible camino legal para Trump, al concluir que la ley de 1977 que permite acciones de emergencia "no es una delegación inconstitucional de la autoridad legislativa en virtud de las decisiones de la Corte Suprema", que han permitido al poder legislativo conceder algunas autoridades arancelarias al presidente.

¿En qué situación queda la agenda comercial de Trump?

El Gobierno ha argumentado que, si se anulan los aranceles de Trump, podría tener que devolver parte de los impuestos a la importación que ha recaudado, lo que supondría un duro golpe financiero para el Tesoro estadounidense. Los ingresos por aranceles ascendieron a 159,000 millones de dólares en julio, más del doble que en el mismo momento del año anterior. De hecho, el Departamento de Justicia advirtió en una presentación legal este mes que revocar los aranceles podría significar la "ruina financiera" para Estados Unidos.

También podría poner a Trump en un terreno inestable al tratar de imponer aranceles en el futuro.

"Si bien los acuerdos comerciales existentes pueden no deshacerse automáticamente, la administración podría perder un pilar de su estrategia de negociación, lo que podría envalentonar a los gobiernos extranjeros a resistir futuras demandas, retrasar la implementación de compromisos previos o incluso tratar de renegociar los términos", dijo Ashley Akers, asesora principal del bufete de abogados Holland & Knight y ex abogada litigante del Departamento de Justicia, antes de la decisión del tribunal de apelaciones.

El presidente prometió llevar el caso ante la Corte Suprema. "Si se permite que se mantenga, esta decisión destruiría literalmente a Estados Unidos de América", escribió en su plataforma de redes sociales.

Trump dispone de leyes alternativas para imponer impuestos a la importación, pero limitarían la rapidez y severidad con la que podría actuar. Por ejemplo, en su decisión de mayo, el tribunal de comercio señaló que Trump conserva un poder más limitado para imponer aranceles para hacer frente a los déficits comerciales en virtud de otro estatuto, la Ley de Comercio de 1974. Pero esa ley restringe los aranceles al 15% y a solo 150 días a los países con los que Estados Unidos tiene grandes déficits comerciales.

La administración también podría invocar gravámenes en virtud de una autoridad legal diferente, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, como lo hizo con los aranceles sobre el acero extranjero, aluminio y automóviles. Pero eso requiere una investigación del Departamento de Comercio y no puede imponerse simplemente a discreción del presidente.

