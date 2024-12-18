Qué incluye el proyecto de ley para evitar el cierre de gobierno presentado por los líderes del Congreso

Los líderes del Congreso presentaron un proyecto de ley de gasto provisional o resolución continua con el que mantener al gobierno federal financiado hasta el 14 de marzo y proporcionar más de $100,000 millones en ayuda de emergencia para la recuperación de los estados y comunidades locales afectadas por los huracanes Helene y Milton, y otros desastres naturales.

La medida evitaría un cierre parcial del gobierno a partir de la medianoche del viernes. Dejaría las decisiones finales sobre los niveles de gasto de este año presupuestario en manos de un nuevo Congreso liderado por los republicanos y el presidente electo Donald Trump. La resolución continua generalmente mantiene los niveles de gasto actuales para las agencias.

La aprobación de la medida es una de las acciones finales que los legisladores considerarán esta semana antes de suspender las sesiones por las vacaciones y dar paso al próximo Congreso. Es la segunda medida de financiación a corto plazo que los legisladores han tomado este otoño mientras luchaban por aprobar la docena de proyectos de ley de asignaciones anuales antes de que comenzara el nuevo año fiscal el 1 de octubre, como suelen hacer.

El presidente Joe Biden ha solicitado alrededor de 114,000 millones de dólares en ayuda para desastres, presentando una petición de 99,000 millones de dólares en noviembre, diciendo a los legisladores que la financiación era “urgentemente necesaria”. Luego la administración actualizó su requerimiento para incluir fondos para reparar las instalaciones federales dañadas debido a desastres naturales.

Se espera que el Congreso apruebe la medida antes de que venza el plazo a la medianoche del viernes. Los republicanos de la Cámara de Representantes generalmente dan a los legisladores 72 horas para revisar el texto de un proyecto, lo que retrasaría la votación sobre la aprobación final hasta el viernes si cumplen con esa regla. El Senado no es conocido por actuar con rapidez, pero muchos miembros están ansiosos por terminar ya el año y dar paso al próximo Congreso.

Qué contiene el proyecto de ley para financiar al gobierno hasta marzo

La mayor parte del dinero, alrededor de $29,000 millones, se destinará al fondo principal de ayuda en caso de desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). El fondo ayuda con la remoción de escombros, la reparación de la infraestructura pública y la prestación de asistencia financiera a los sobrevivientes. Aproximadamente $21,000 millones serán para ayudar a los agricultores que han sufrido pérdidas de cultivos o ganado.

Otros $8,000 millones irán a ayudar a reconstruir y reparar carreteras y puentes en más de 40 estados y territorios. Y unos $12,000 millones se destinarán a ayudar a las comunidades a recuperarse a través de subvenciones en bloque administradas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Aproximadamente $2,200 millones se convertirán en préstamos a bajo interés para empresas, organizaciones sin fines de lucro y propietarios de viviendas que intenten reconstruir después de un desastre.

"Si bien esta no es la legislación que yo hubiera escrito por mi cuenta, es un paquete sólido y bipartidista que proporciona los recursos que las comunidades necesitan urgentemente para recuperarse", dijo la senadora Patty Murray, presidenta demócrata del Comité de Asignaciones del Senado.

En general, el proyecto de ley proporcionará $100,400 millones de dólares en ayuda ante desastres, con $10,000 millones adicionales en asistencia económica para los agricultores que luchan con los bajos precios de las materias primas y los altos costos de los insumos.

“Tenemos que poder ayudar a quienes se encuentran en esta situación desesperada”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a los periodistas.

Se proyecta que los ingresos agrícolas netos disminuirán un 4.1% este año después de caer un 19.4% el año anterior desde los máximos históricos alcanzados en 2022. Johnson indicó que se podría entregar más ayuda agrícola en el próximo Congreso, diciendo que “no podemos hacerlo todo ahora”.

“El Congreso está haciendo lo mejor que puede en circunstancias difíciles, y creo que será un gran impulso para la industria”, dijo Johnson.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dijo que el acuerdo estaba “libre de recortes y píldoras venenosas”, y proporcionaría dinero para prioridades demócratas como el cuidado infantil, la capacitación de la fuerza laboral y la colocación laboral.

“Con este acuerdo, ahora estamos en camino de evitar un cierre del gobierno”, dijo Schumer.

La legislación también proporciona fondos federales completos para reconstruir el puente Francis Scott Key de Baltimore, que se derrumbó cuando fue golpeado por un barco de carga que informó que se quedó sin energía justo antes del choque. Los contribuyentes federales recibirán un reembolso a través de los ingresos provenientes de los pagos de seguros y litigios.

China, Medicare: otros aspectos que incluye la propuesta de ley

Dado que el proyecto de ley es la última legislación que debe aprobarse en el Congreso actual, los legisladores han trabajado para que se incluyan ciertas prioridades. En el frente de la atención médica, la legislación busca extender la cobertura de las citas de telesalud para los afiliados de Medicare y controlar la cantidad de dinero que los administradores de beneficios farmacéuticos (las empresas que negocian cómo y qué medicamentos están cubiertos por los planes de seguro) obtienen de esos acuerdos.

El proyecto de ley también incluye disposiciones centradas en contrarrestar a China, incluida la ampliación de una orden ejecutiva de Biden que busca restringir las inversiones en países que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Bloquear las ambiciones de alta tecnología de China es uno de los pocos temas que goza de un amplio apoyo en Washington tanto de republicanos como de demócratas.

También hay una disposición para transferir el terreno del antiguo Estadio RFK del gobierno federal al Distrito de Columbia, lo que podría potencialmente dar lugar a un nuevo estadio para los Washington Commanders.

