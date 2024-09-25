El Senado aprueba el plan para evitar el cierre de gobierno y lo envía a Biden

La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron este miércoles un proyecto de ley de financiación temporal que dará dinero a las agencias federales cuando arranque el nuevo año fiscal el próximo martes, evitando así un posible 'cierre' parcial del gobierno a pocas semanas de las elecciones presidenciales.

El proyecto ahora irá a manos del presidente Joe Biden para ser firmado y convertido en ley.

PUBLICIDAD

La aprobación del proyecto se da después de la derrota de un plan republicano anterior al que se opusieron incluso legisladores de ese mismo partido, debido a que incluía una medida que no estaba relacionada con el presupuesto y que exigía que los nuevos votantes mostraran una prueba de ciudadanía al momento de registrarse.

La aprobación de la medida con 341 votos a favor y 81 en contra en la Cámara, incluyendo el voto favorable de la mayoría de la bancada demócrata, constituye una desafío contra el expresidente Donald Trump, cuyos esfuerzos de último minuto para incluir las provisiones sobre la prueba de ciudadanía para el registro de votantes, incluyeron llamadas hechas este mismo miércoles

Tras la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto pasó al Senado para su aprobación final. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que ya había un pacto para aprobarlo rápidamente en la Cámara Alta.

La legislación, conocida como una 'resolución continua', financiará al gobierno hasta el próximo 20 de diciembre, después de las elecciones. Eso, en la práctica, le dará tiempo al Congreso para trabajar en un proyecto de ley más completo y de mayor duración para ser debatido y votado después de los comicios.

Pero les esperan negociaciones más arduas a finales del año, ya que el proyecto de ley recién aprobado esencialmente posterga durante tres meses una decisión final sobre los niveles de gasto para todo el año fiscal que comienza el martes.

PUBLICIDAD

El proyecto aprobado de forma temporal cubre básicamente los niveles actuales de gasto, pero se le incluyeron algunos fondos adicionales, entre ellos $231 millones para el Servicio Secreto, tras los recientes intentos de asesinato contra el candidato republicano Donald Trump, entre otros episodios de violencia política.



Mira también: