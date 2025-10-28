Demandan al gobierno de Trump por no usar fondos de emergencia para los 'cupones de alimentos' del programa SNAP

Video El cierre de gobierno se acerca a un momento crítico. Así es como te puede afectar

Un grupo de más de 20 estados demandó este martes al gobierno de Donald Trump por suspender "ilegalmente" el desembolso de la ayuda de los 'cupones de alimentos' del programa SNAP en medio del cierre del gobierno.

El gobierno había confirmado el fin de semana que en noviembre no saldrá la ayuda del programa federal SNAP, que da beneficios para la compra de comida a 40 millones de personas de bajos recursos. En un mensaje en la página web del Departamento de Agricultura (USDA), que gestiona el programa SNAP, se lee "el pozo se ha secado. En este momento no se emitirán los beneficios el 1 de noviembre".

El programa SNAP da beneficios a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos. Es una pieza clave de las ayudas sociales del país al entregar a esas personas tarjetas prepagadas que pueden usar para comprar alimentos.

"A pesar de que el USDA reclama que no hay fondos suficientes, la agencia tiene acceso a miles de millones de dólares en fondos de contingencia específicos para ( el programa) SNAP aprobados por el Congreso para este propósito", se lee en un comunicado de la oficina del fiscal general del estado de Washington.

"Más allá de eso, el USDA ha financiado otros programas con fondos de emergencia durante este cierre del gobierno, pero se ha negado a financiar el programa SNAP, dejando a millones de estadounidenses sin la ayuda que necesitan para comprar comida", agregó.

Las ayudas de otras piezas cruciales, el Seguro Social y Medicaid, continuarán fluyendo en medio del cierre parcial del gobierno. Pero, por la forma en la que es financiado, el programa SNAP es vulnerable a este tipo de interrupciones.

En el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2024, el costo del programa SNAP se empinó por encima de $100,000 millones, incluyendo la mitad de los costos administrativos que se pagan con el dinero de los contribuyentes. El programa SNAP brinda, en promedio, $187 mensuales a 41.7 millones de personas.

En el anuncio en la web del USDA, el gobierno dio razones con datos inexactos sobre el cierre del gobierno, como por ejemplo que se debe principalmente a que los demócratas buscan darle cobertura de salud a los inmigrantes indocumentados. Ese es el punto clave que exigen los demócratas para negociar una reapertura de las funciones parciales del gobierno federal.

Esas negociaciones están estancadas según lo que se conoce públicamente, cuando el cierre del gobierno se acerca a cumplir un mes y podría convertirse en el más largo de la historia de Estados Unidos.

Reportes de medios señalaron que un grupo de demócratas pidió al USDA usar fondos de emergencia para desembolsar los beneficios del programa SNAP, pero que ese departamento se negó a hacerlo.

Estados donde 1 de cada 5 personas recibe ayuda del programa SNAP

Más de 1 de cada 5 residentes de Nuevo México reciben la ayuda para la compra de alimentos, a un costo de unos $90 millones al mes. La posibilidad de que ese dinero no esté disponible ha generado preocupación.

"Sería un daño directo sin precedente a los residentes de Nuevo México, a sus comunidades y economía", dijo el representante estatal Nathan Small, un demócrata que lidera el comité sobre Presupuestos del estado. Pero agregó que es pronto para saber si Nuevo México buscará opciones para suavizar el impacto en caso no estén disponibles los fondos del programa SNAP.

"Estamos siguiendo esto para verificar si realmente se acabarán los fondos de los 'cupones de alimentos' o si es una táctica de la administración (de Trump) en la negociación en general", dijo Charles Sallee, director de la Oficina de Presupuesto de la Legislatura de Nuevo México.

En Minnesota, el Departamento para la Niñez, Juventud y Familias dijo a los condados y zonas tribales que no aprueben nuevas solicitudes del programa SNAP. Ese estado se preparaba también para avisarle a los beneficiarios que no recibirán la ayuda en noviembre, salvo que el asunto se resuelva en Washington DC.

