Michael y Susan Dell aportarán $6,250 millones a 'cuentas Trump' que todavía no han sido creadas

En un 'regalo' con poco precedente, los megamillonarios Michael y Susan Dell se comprometieron este martes a poner $6,250 millones en las llamadas 'cuentas Trump' para que padres ahorren e inviertan dinero para sus hijos.

El 'regalo' es inusual porque, en los pasados 25 años, han sido muy pocos los compromisos caritativos por encima de los $1,000 millones. La promesa de los Dell también es rara porque se supone que el dinero vaya a estas cuentas de inversión que creará el Departamento del Tesoro como se aprobó en la legislación de julio pasado.

"Creemos en que si cada niño puede ver un futuro por el cual merezca invertir, este programa construirá algo mucho más grande que una cuenta", dijo Michael Dell, fundador y presidente ejecutivo de Dell Technologies con una fortuna estimada en $148,000 millones según la revista Forbes.

Esas cuentas no han sido creadas todavía y hace unos meses generaron debate cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pareció sugerir que el objetivo a largo plazo de ellas era que sustituyeran el Seguro Social.

Se supone que estos miles de millones prometidos se repartan a razón de $250 en unos 25 millones de cuentas. El Tesoro tiene previsto lanzarlas el 4 de julio de 2026.

Bajo la nueva ley, el Tesoro depositará $1,000 en cada cuenta de los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Ese dinero se invertiría en los llamados fondos indexados, cuyo desempeño está mayormente atado a lo que suceda en la bolsa de valores en general.

Los padres de los niños que quedan por fuera de ese rango de fechas pueden abrir una cuenta y poner su dinero en ellas. Los Dell buscan alentar a que las familias las abran y depositen dinero en ellas.

El dinero de los Dell irá a cuentas de niños que residan en ZIP codes donde el ingreso medio de las familias sea de $150,000 al año o menos.

En 2024, cerca del 13% de los niños y adolescentes vivían en la pobreza en Estados Unidos, de acuerdo con Annie E. Casey Foundation, y expertos vinculan esa tasa alta al hecho de que los nuevos padres carecen de más ayudas sociales.

Si bien las 'cuentas Trump' podrían ayudar a los adultos jóvenes de familias que puedan contribuir con el tiempo a ellas, no reducirán la pobreza infantil de forma rápida. Los recortes a Medicaid y al programa SNAP de los 'cupones de alimentos' que también fueron parte de la nueva ley muy probablemente reducirán el apoyo que reciben los niños de familias de bajos ingresos.

Qué son las 'cuentas Trump' de ahorro para niños

Son cuentas de ahorro que funcionarán de forma muy parecida a las cuentas individuales de retiro. Se colocan hasta ciertos montos al año que luego se invierten, mayormente en los fondos que siguen el desempeño de las acciones de empresas en la bolsa de valores como mencionamos arriba.

Eso ayuda a que el dinero crezca con el paso del tiempo, porque los planificadores financieros usualmente estiman que, en promedio, esas cuentas anualmente ganan entre 7% y 8% al año cuando son gestionadas de forma adecuada. Algunos puntos clave de las 'cuentas Trump' en específico:

⚫️ Los padres podrán poner hasta $5,000 al año a esta cuenta de ahorro para su hijo. Pero a diferencia de algunas cuentas de ahorro para el retiro, lo que se ahorre en esta cuenta no podrá ser deducido al momento de llenar las declaraciones tributarias.

⚫️ Un empleador también puede ofrecer colocar hasta $2,500 al año en ella.

⚫️ Los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán por parte del gobierno un depósito único de $1,000. Para que eso ocurra deben ser ciudadanos estadounidenses con un número de Seguro Social.

⚫ El dinero no podrá ser tocado hasta que el menor cumpla 18 años. Llegado ese momento, se podrá retirar dinero para ciertas cosas, como gastos universitarios y la compra de una primera casa.

⚫ Y el dinero podrá ser invertido solo en algunos fondos mutuos o fondos transados en la bolsa de valores, como por ejemplo, los que siguen el desempeño del índice S&P 500, establece la ley. No se podrá invertir en fondos que cobren al año más del equivalente al 0.1% del monto ahorrado.

Por qué las 'cuentas trump' generaron debate hace unos meses

Porque el secretario del Tesoro dijo, en un aparente desliz del que rápidamente se retractó, que servirían en un futuro para "privatizar el Seguro Social".

En un evento del medio conservador Breitbart News, Bessent se refirió a las 'cuentas Trump' como una suerte de "puerta trasera para privatizar el Seguro Social", el programa que da un sustento a millones de jubilados en Estados Unidos.

Bessent puso paños fríos poco después afirmando en redes sociales que estas cuentas de ahorro serán un "beneficio adicional a las futuras generaciones" y que "complementarán la santidad de los pagos garantizados del Seguro Social". "No se trata de una cosa u otra: nuestra administración está comprometida a proteger el Seguro Social", agregó en su cuenta en la red X.

Las palabras iniciales de Bessent sobre "privatizar el Seguro Social" en el futuro con los frutos de lo que las personas ahorren en las 'cuentas Trump' suponen una mirada demasiado optimista sobre estas cuentas recién creadas, pues sería muy difícil y tomaría mucho tiempo establecer un esquema sólido que logre suplantar un programa con el tamaño que tiene el Seguro Social.

Casi 74 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social, según datos a abril de este año. Tres cuartas partes de los beneficiarios del Seguro Social son trabajadores retirados, de acuerdo con datos del Centro de Investigaciones Pew . El programa también paga beneficios a parejas e hijos de trabajadores jubilados o fallecidos, y a personas que han debido retirarse por una discapacidad.

Este programa y el de Medicaid son además altamente sensibles entre los votantes. Millones de personas dependen de ellos para cubrir cuestiones básicas y de salud, y temen quedarse en el futuro sin parte de sus cheques mensuales porque expertos de peso y los propios encargados de gestionar un fondo clave del programa del Seguro Social han advertido que en un futuro se quedarán sin dinero suficiente.

Esta nota contiene información de la agencia AP.

