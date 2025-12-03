Trump perdona al congresista demócrata Henry Cuellar, acusado de aceptar sobornos de un país extranjero

Video Henry Cuellar habla en exclusiva con Univision: asegura que él y su esposa son "inocentes"

El presidente Donald Trump anunció el indulto al representante demócrata de Texas, Henry Cuellar, y a su esposa, en un caso federal de soborno y conspiración, afirmando que fue víctima de lo que denominó un sistema judicial usado como arma por su predecesor, Joe Biden, contra sus "enemigos políticos".

Cuellar es representante el Distrito 28 de Texas en la Cámara de Representantes y se ha caracterizado por ser unos de los demócratas más conservadores.

PUBLICIDAD

Trump afirmó en un mensaje en su cuenta de la red Truth Social que Cuellar fue procesado porque "se pronunció valientemente en contra de las fronteras abiertas" y acusó a Biden de perseguir al congresista y a su esposa "simplemente por decir la VERDAD".

Las autoridades federales acusaron a Cuellar, de 69 años, y a su esposa de aceptar miles de dólares a cambio de que el congresista promoviera los intereses de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y un banco en México.

Cuellar está acusado de influir en la legislación favorable a Azerbaiyán y de pronunciar un discurso a favor de ese país asiático en la Cámara de Representantes, algo de lo que el congresista ha dicho ser inocente.

El juicio a los Cuellar que no llegó a hacerse

En marzo de 2024, el Departamento de Justicia acusó formalmente a los Cuellar de 14 cargos y describió los pagos que el congresista supuestamente aceptó de una compañía petrolera propiedad del gobierno de Azerbaiyán y de un banco mexicano.

En mayo Colin Strother y Florencio 'Lencho' Rendón, quienes trabajaron como asesores del congresista, se declararon culpables de conspirar para ayudar al representante a lavar más de $200,000 en sobornos de un banco mexicano y acordaron cooperar con el Departamento de Justicia en la investigación a los Cuellar.

Ambos eran sospechosos de haber aceptado $600,000 en sobornos de entidades extranjeras entre diciembre 2014 hasta noviembre de 2021.

En agosto del año pasado, un juez desestimó dos de los 14 cargos del caso a petición de los fiscales federales y fijó el juicio para el próximo año, que ahora queda suspendido por el beneficio presidencial.

PUBLICIDAD

Trump compartió una carta que recibió el mes pasado de las hijas de Cuellar, en la que solicitaban el indulto para sus padres. En la carta, Christinia y Catherine Cuellar sugirieron que la "independencia y honestidad" de Cuellar podrían haber contribuido a la investigación sobre su conducta.