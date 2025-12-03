ÚLTIMA HORA
Texas

Trump perdona al congresista demócrata Henry Cuellar, acusado de aceptar sobornos de un país extranjero

Las autoridades federales acusaron a Cuellar y a su esposa de aceptar miles de dólares a cambio de que este promoviera los intereses de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y un banco en México, acusaciones que el congresista rechazó.

Univision picture
Por:Univision
Video Henry Cuellar habla en exclusiva con Univision: asegura que él y su esposa son "inocentes"

El presidente Donald Trump anunció el indulto al representante demócrata de Texas, Henry Cuellar, y a su esposa, en un caso federal de soborno y conspiración, afirmando que fue víctima de lo que denominó un sistema judicial usado como arma por su predecesor, Joe Biden, contra sus "enemigos políticos".

Cuellar es representante el Distrito 28 de Texas en la Cámara de Representantes y se ha caracterizado por ser unos de los demócratas más conservadores.

PUBLICIDAD

Trump afirmó en un mensaje en su cuenta de la red Truth Social que Cuellar fue procesado porque "se pronunció valientemente en contra de las fronteras abiertas" y acusó a Biden de perseguir al congresista y a su esposa "simplemente por decir la VERDAD".

Las autoridades federales acusaron a Cuellar, de 69 años, y a su esposa de aceptar miles de dólares a cambio de que el congresista promoviera los intereses de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y un banco en México.

Más sobre Texas

La guerra de los nuevos mapas electorales que desató Trump para controlar el Congreso
6 mins

La guerra de los nuevos mapas electorales que desató Trump para controlar el Congreso

Política
Cómo quedaron los 5 distritos de Texas que los republicanos quieren quitarle a los demócratas con los nuevos mapas electorales
6 mins

Cómo quedaron los 5 distritos de Texas que los republicanos quieren quitarle a los demócratas con los nuevos mapas electorales

Política
Por qué California no puede redibujar sus distritos electorales como hace Texas
7 mins

Por qué California no puede redibujar sus distritos electorales como hace Texas

Política
Cómo la redistribución de distritos electorales en Texas y otros estados podría alterar los comicios de 2026
5 mins

Cómo la redistribución de distritos electorales en Texas y otros estados podría alterar los comicios de 2026

Política
Qué pueden hacer los demócratas frente al 'gerrymandering' de los republicanos en Texas
7 mins

Qué pueden hacer los demócratas frente al 'gerrymandering' de los republicanos en Texas

Política
La discutible forma en que los republicanos quieren quitarle escaños a demócratas en Texas
9 mins

La discutible forma en que los republicanos quieren quitarle escaños a demócratas en Texas

Política
Colin Allred buscará nuevamente un puesto en el Senado por Texas, esta vez busca destronar a John Cornyn
4 mins

Colin Allred buscará nuevamente un puesto en el Senado por Texas, esta vez busca destronar a John Cornyn

Política
¿Quién es Al Green, el representante que fue expulsado del discurso de Trump?
1:27

¿Quién es Al Green, el representante que fue expulsado del discurso de Trump?

Política
El Departamento de Justicia presenta cargos de conspiración y corrupción contra el representante demócrata Henry Cuellar
1 mins

El Departamento de Justicia presenta cargos de conspiración y corrupción contra el representante demócrata Henry Cuellar

Política
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, evita un juicio en su contra por grave fraude de valores
3 mins

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, evita un juicio en su contra por grave fraude de valores

Política

Cuellar está acusado de influir en la legislación favorable a Azerbaiyán y de pronunciar un discurso a favor de ese país asiático en la Cámara de Representantes, algo de lo que el congresista ha dicho ser inocente.

El juicio a los Cuellar que no llegó a hacerse

En marzo de 2024, el Departamento de Justicia acusó formalmente a los Cuellar de 14 cargos y describió los pagos que el congresista supuestamente aceptó de una compañía petrolera propiedad del gobierno de Azerbaiyán y de un banco mexicano.

En mayo Colin Strother y Florencio 'Lencho' Rendón, quienes trabajaron como asesores del congresista, se declararon culpables de conspirar para ayudar al representante a lavar más de $200,000 en sobornos de un banco mexicano y acordaron cooperar con el Departamento de Justicia en la investigación a los Cuellar.

Ambos eran sospechosos de haber aceptado $600,000 en sobornos de entidades extranjeras entre diciembre 2014 hasta noviembre de 2021.

En agosto del año pasado, un juez desestimó dos de los 14 cargos del caso a petición de los fiscales federales y fijó el juicio para el próximo año, que ahora queda suspendido por el beneficio presidencial.

PUBLICIDAD

Trump compartió una carta que recibió el mes pasado de las hijas de Cuellar, en la que solicitaban el indulto para sus padres. En la carta, Christinia y Catherine Cuellar sugirieron que la "independencia y honestidad" de Cuellar podrían haber contribuido a la investigación sobre su conducta.

"Con todo nuestro corazón, les pedimos humildemente que muestren misericordia y compasión hacia nuestros padres, ya sea desestimando este caso o concediendo un indulto total e incondicional", escribieron las dos hijas en una carta del 12 de noviembre.

Relacionados:
TexasDonald TrumpCámara de Representantes de los Estados UnidosIndultos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX